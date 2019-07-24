«Стенограффия» будет согласовывать свои работы с епархией

Стрит-арт-работы художников «Стенограффии» будут согласовываться с епархией. Такое предложение сделал организатор фестиваля из-за того, что часть верующих возмутилась работой Покраса Лампаса на Уралмаше.

Представители оргкомитета фестиваля и сотрудники епархии обсудили последние события в Екатеринбурге, связанные с «Супрематическим крестом». «Протоиерей Максим Миняйло отметил, что в епархии с пониманием отнеслись к арт-проекту, зная о добрых намерениях художника и организаторов фестиваля, но рекомендовали бы обсуждать подобные идеи «на берегу», – сообщают в пресс-службе епархии.

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация возникла, в том числе, и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи», – высказался Миняйло.

«Для нас важно мнение Церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля «Стенограффия». Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности», – предложил основатель и руководитель фестивали Евгений Фатеев.

Максим Миняйло, Евгений Фатеев и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин на встрече. Фото Екатеринбургской епархии

Кроме того, на встрече решили создать общественный совет по Екатерининской айдентике – туда войдут в том числе представители «Стенограффии» и епархии.

Напомним, работу Покраса Лампаса на Уралмаше сначала испортили коммунальщики, затем региональные и городские власти пообещали все восстановить, но против высказалась часть православных. Им кажется кощунством топтаться по кресту. «Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно. Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо? По результатам опроса выходящих из расположенного через дорогу храма, 100% жителей района против этого художества», – заявила представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. Но работа все же будет восстановлена.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.19

По требованию прокурора заксо уточнит, как отправлять провинившихся депутатов в бан. / Сайт ЕРЦ Екатеринбурга не работает второй день (СКРИНЫ). / Воняет нормой. В мэрии объяснили, чем пахнет Екатеринбург (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»