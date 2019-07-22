«Будет восстановлена»: в мэрии решили не слушать православных активистов и отреставрировать «Супрематический крест»

Работа уличного художника Покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки все же будет восстановлена, несмотря на требования отдельных православных активистов. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга по итогам утреннего совещания с главами районов города. Там сообщили, что мэр Александр Высокинский дал поручение управам «разобраться в причинах произошедшего и выстроить схему согласования и проведения подобного рода работ, при которых повторения ситуации будет невозможно».

Напомним, работа появилась в рамках фестиваля «Стенограффия» на согласованной с властями площадке. Красный крест с цитатой Казимира Малевича «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу» испортили коммунальщики в прошлую пятницу. Якобы от местных жителей поступало множество просьб сделать переход через площадь Первой Пятилетки более удобным, и участок стали заливать гудроном, а потом закатывать в асфальт.

К счастью, работы были остановлены. Губернатор Евгений Куйвашев назвал произошедшее возмутительным и потребовал вернуть все, как было, а мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что виновные «получат по ушам».

Но уже в выходные глава города внезапно переменил свое мнение – после того, как представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова потребовала от местных властей закрасить работу уличного художника вовсе. «Попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно. Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо? По результатам опроса выходящих из расположенного через дорогу храма, 100% жителей района против этого художества», – заявила она.

В ответ на это Высокинский пообещал «разговаривать с представителями общественности» и «не делать никаких выводов». Тем не менее, на утренней планерке в понедельник мэр все же решил, что граффити должно быть восстановлено. Напомним, автор работы обещал лично приехать на Урал, чтобы заменить поврежденный участок «Супрематического креста».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

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