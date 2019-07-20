Православные требуют убрать граффити Покраса Лампаса – крест топтать нельзя

Работа уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше, которую накануне испортили коммунальщики, вызвала отторжение у части верующих. Им кажется кощунством топтаться по кресту, работу предлагают уничтожить, а впредь интересоваться мнением горожан, стоит ли такое искусство размещать в публичном пространстве.

Против граффити на своей странице в «Фейсбуке» выступила представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. «Очень хочется сказать как-то так: Дорогие Евгений Владимирович и Александр Геннадьевич! Закрасьте вы этот «Супрематический крест». Автор уже получил свою славу, работа около трех недель украшает уралмашевский асфальт, все СМИ про нее рассказали и показали. Если это граффити вам так нравится, художник может сделать картину по мотивам, и можно купить ее за большие деньги в фонды ЕМИИ. Но попирать ногами крест, хоть и в виде граффити, верующим очень смутительно. Как минимум, в таком важном вопросе надо было провести опрос среди жителей района, по результатам которого меньшинство должно подчиниться большинству. Вы жителей окрестных улиц спросили, им это граффити надо? По результатам опроса выходящих из расположенного через дорогу храма, 100% жителей района против этого художества», – написала она.

Ее поддержали в комментариях. «Стоит взглянуть на это «супрематическое» художество «талантливого и высокоинтеллектуального парня» – и совершенно понятно, что перед, а точнее под нами яркое проявление мерзейшей мощи (см. одноименный роман К.С. Льюиса, где и о попрании креста есть очень ясное место)", – считает поэт и переводчик Аркадий Застырец. «Со смирением попранию ногами Креста христиане никогда не будут относиться. Или это не христиане», – пишет Председатель епархиального суда РПЦ Владимир Гамарис. «Представьте, что этот Покрас Лампас выложил бы на асфальте лицо кого-то из дорогих для Вас людей и все пешеходы топтались бы по этому лицу», – указывает еще один представитель РПЦ Руслан Яблоков.

Некоторые пытаются возражать, напоминая, что и большинство перекрестков в городе в форме креста, по ним ездят, и вроде бы это никого не смущает. «Все перекрестки закрыть немедля!", – с сарказмом отмечает доцент кафедры русского языка и стилистики факультета журналистики УрФУ Ольга Автохутдинова и предлагает заодно запретить вышивать крестиком.

«Обратите внимание и на обувь, которую покупаем. Часто стали производители делать протекторы в виде крестов. Не придаём значения, а кто-то делает это специально», – иронизирует Любовь Недюк. А помощник спикера заксо Людмилы Бабушкиной Любовь Казанцева считает, что на Уралмаше создано произведение искусства, художник талантлив и «продвигает российское искусство в Европе особенно кириллицу как высокохудожественный шрифт». В ответ на это Оксана Иванова напомнила, что каллиграфия – это ближе к мусульманскому искусству, «ему стоило супрематический полумесяц нарисовать, раз уж он оригинал и новатор».

Напомним, в пятницу рабочие частично залили гудроном и закатали в асфальт стритарт на площади Первой Пятилетки. Работу выполнил уличный художник из Москвы Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в рамках фестиваля «Стенограффия». Эскиз и его размещение были согласованы с местной управой и мэрией Екатеринбурга. Теперь работу придется восстанавливать, автор сам приедет на Урал еще раз, чтобы вернуть рисунок в первоначальный вид.

Екатеринбург, Елена Иванова

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