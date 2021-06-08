Фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге продлится два месяца

Фестиваль легального стрит-арта «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге со 2 июля по 31 августа. В пресс-службе мэрии сообщили, что для работ уличных художников будут предоставлены не менее 12 площадок – это фасады малоэтажных зданий, малые технические постройки, нестационарные объекты, бетонные ограждения. Ожидается, что в фестивале примут участники художники из других стран.

«Этот фестиваль давно стал визитной карточкой Екатеринбурга. «Стенограффия» – знаковый проект, который поддерживает известность и статус уральской столицы. Это многолетняя история, которая благодаря куратору и вдохновителю проекта Евгению Фатееву с каждым годом становится интереснее», – прокомментировал замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Напомним, в прошлом году команда «Стенограффии» лишилась финансирования мэрии. В кулуарах обсуждали, что причиной стал скандал из-за «Супрематического креста» работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Однако организаторам удалось найти других спонсоров и все-таки провести фестиваль, который продлился десять дней. Изюминкой «Стенограффии-2020» стала лиловая экскурсионная линия, которая объединила 29 работ уличного искусства в центре Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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