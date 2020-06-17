«Обтекать будем», – команда «Стенограффии» проиграла конкурс на фестиваль-2020 москвичам

Команда организаторов фестиваля уличного искусства «Стенограффия» под руководством Евгения Фатеева в этом году проиграла объявленный властями Екатеринбурга конкурс на его проведение конкуренту из Москвы. На специально созванной пресс-конференции старая команда заявила, что теперь появилась опасность, что улицы города заполнит «административный арт».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сооснователь фестиваля Андрей Колоколов заявил, что после нескольких лет партнерства с городской администрацией команда рассчитывала на ее помощь и в этом году. Но вышло иначе: конкурс выиграла другая компания – ООО «Коннект», зарегистрированная в Москве. В числе ее преимуществ конкурсная комиссия засчитала количество крупных муниципальных контрактов. По мнению Колоколова, такой подход опасен, так как не учитывает такого критерия, как качество уже проведенных фестивалей. «Есть опасность, что за счет такого подхода город может наполниться «административным артом», который никого не вдохновляет», – считает он.

Спикер напомнил, что прежняя команда «Стенограффии» не раз выводила Екатеринбург в мировую повестку, в частности, в прошлом году. Тогда, напомним, в обществе развернулась бурная дискуссия вокруг работы художника из Москвы Покраса Лампаса «Супрематический крест». Сначала ее закрасили коммунальщики, потом против ее восстановления выступили православные, затем директор фестиваля Евгений Фатеев предложил представителю епархии войти в комиссию по согласованию работ фестиваля.

Сейчас вся работа команды Евгения Фатеева по подготовке фестиваля поставлена на стоп – у них нет средств для продолжения работы. «Сейчас будем обтекать, немного отойдем от траура, и будем думать, что делать дальше», – сказал Андрей Колоколов. Организаторы надеются, что им удастся найти новых партнеров, но признают, что в период пандемии шансов на это мало.

Добавим, что согласно конкурсной документации, организатор фестиваля должен организовать прием заявок и эскизов работ в срок до 30 июня 2020 и подобрать не менее 10 площадок для выполнения художественных работ в рамках фестиваля. Сами работы должны быть выполнены до 3 августа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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