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Понедельник, 20 июля 2020, 10:44 мск

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Куйвашев велел Высокинскому поддержать фестиваль Stenograffia

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что фестиваль уличного искусства Stenograffia не должен исчезнуть из Екатеринбурга. Об этом глава региона заявил на своей странице в инстаграме.

«Я переговорил с главой города Екатеринбурга Александром Высокинским и по итогам разговора принял решение поддержать фестиваль Stenograffia. Город не должен потерять столь знаковое событие, которое не просто улучшает окружающее пространство, а делает его дружелюбным, сплочает людей. В Екатеринбурге на протяжении 11 лет существует один из крупнейших в России фестивалей уличного искусства Stenograffia. Во многом благодаря нему город приобрел статус столицы стрит-арта в России», – написал губернатор. Пор его словам, сейчас команда организаторов завершает переговоры с финансовыми партнерами.

Напомним, в этом году прежние организаторы фестиваля Stenograffia, «СтритАрт», проиграли муниципальный конкурс московской компании «Коннект» и обвинили администрацию в том, что из-за «такого подхода город может наполниться «административным артом», который никого не вдохновляет». Но и «Стенограффия», по мнению некоторых экспертов, в последнее время стала слишком согласованной – с властями утверждались не только площадки, но и эскизы работ, а в 2018 году участники фестиваля отрабатывали коммерческие заказы. На контрасте со «Стенограффией» был создан партизанский фестиваль нелегального уличного искусства «Карт бланш», который проходит уже два года.

В то же время работы новых организаторов фестиваля из Москвы пока не вызвали у горожан восторга. В их рисунке «Герб» далеко не все екатеринбуржцы распознали городскую символику – печь, колодец, медведя и соболя. «Зародыш медведя и коала разлетаются в разные стороны после взрыва домны, как-то так», – пишет в фейсбуке Антон Тримайлов. «Взрыв на домне? Что у вас там происходит? Корону в одну сторону отбросило, медведя в другую, колодец покосился, а кристаллы кварца вообще исчезли», – удивляется Катерина Левченко. «А мне кажется, они тут все веществ каких-то перебрали», – комментирует Ксения Поль.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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