Екатеринбуржцы комментируют работы нового фестиваля стрит-арта: «Зародыш медведя и коала после взрыва домны»

В Екатеринбурге представители фестиваля уличного искусства, который в этом году пройдет вместо традиционной «Стенограффии», опубликовали эскизы работ, утвержденных комиссией. Они появятся на фасадах домов уже в этом месяце. В числе первых обнародованных рисунков – «Герб». В нем не все екатеринбуржцы распознали городскую символику – печь, колодец, медведя и соболя. «Зародыш медведя и коала разлетаются в разные стороны после взрыва домны, как-то так», – пишет в фейсбуке Антон Тримайлов.

«Взрыв на домне? Что у вас там происходит? Корону в одну сторону отбросило, медведя в другую, колодец покосился, а кристаллы кварца вообще исчезли», – удивляется Катерина Левченко. «А мне кажется, они тут все веществ каких-то перебрали», – комментирует Ксения Поль.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что эскизы учитывают «айдентику уральской столицы, а также мероприятия Года памяти и славы, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». «Отдельным пунктом члены конкурсной комиссии рекомендовали отразить тему получения Екатеринбургом почетного звания «Город трудовой доблести», решение о котором было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под председательством Президента России Владимира Путина», – сказано в сообщении мэрии.

«Классный фестиваль будет. Ну просто огненный. Надо было еще порекомендовать голосование по Конституции как-то отразить. Чтобы больше огня дать», – комментируют авторы телеграм-канала «Екатеринбург номер один».

Екатеринбург, Елена Сычева

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