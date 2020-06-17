Вместо «Стенограффии» пройдет фестиваль «Граффити на стенах» к 75-летию Победы

В Екатеринбурге представители компании «Стритарт» сегодня пожаловались на администрацию города – тендер на проведение традиционного летнего фестиваля уличного изобразительного искусства достался не постоянному подрядчику, а московской фирме. В мэрии, в свою очередь, объяснили, что все законно.

«Уже более 10 лет администрация города Екатеринбурга выступает соорганизатором фестиваля уличного искусства, который стал событием федерального и даже международного уровня, благодаря участию в нем ведущих художников стритарта. В 2020 году из бюджета города Екатеринбурга на его организацию выделено 1,5 млн рублей. Накануне, согласно 44 Федеральному закону, был проведен конкурс на проведение фестиваля, в котором приняли участие две компании: екатеринбургское агентство «Стритарт» и московская компания «Коннект». По большинству показателей победителем конкурса стала компания «Коннект», – сказали там.

При этом новый фестиваль будет называться не «Стенограффия», а «Граффити на стенах», он пройдет в Екатеринбурге с 3 июля по 3 августа 2020 года, а основной темой станет 75-летие Победы. В мэрии «Новому Дню» пояснили, что название фестиваля – рабочее и изменится со 100% вероятностью.

При этом организаторы прежних фестивалей обвинили администрацию в том, что из-за «такого подхода город может наполниться «административным артом», который никого не вдохновляет». Но и «Стенограффия» в последнее время стала слишком согласованной – с властями утверждались не только площадки, но и эскизы работ, а в 2018 году участники фестиваля отрабатывали коммерческие заказы – например, одна из работ появилась на территории недавно сданного жилого комплекса компании Prinzip.

Более того, сами художники отмечали, что «Стенограффия» перестала быть фестивалем стритарта. На контрасте с ним был создан партизанский фестиваль нелегального уличного искусства «Карт бланш», который проходит уже два года. «Уличные художники «одомашнились»: переместились в галереи и на коммерческие площадки, создают свои работы исключительно в рамках фестивалей, которые, в свою очередь, превратились в конкурсы художественного оформления», – говорили организаторы «Карт бланша».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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