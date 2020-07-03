Мэрия показала эскизы трех работ к фестивалю стрит-арта (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга утвердили три эскиза изображений, которые появятся на стенах городских домов в рамках фестиваля уличного графического искусства.

Кроме того, как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, представители ООО «Коннект», которое выиграло тендер на проведение фестиваля, представили на суд муниципальной комиссии еще несколько работ, из которых предстоит выбрать самые достойные. Члены конкурсной комиссии рекомендовали организаторам фестиваля отразить тему получения Екатеринбургом почетного звания «Город трудовой доблести».

На данный момент уже утверждены три работы: Игоря GS («Время»), Ильи Винса («Деревня») и Димы SLASH («Герб»).

Напомним, на протяжении нескольких лет фестиваль проводила компания «Стритарт». Но в этом году тендер на проведение традиционного летнего фестиваля уличного изобразительного искусства достался не постоянному подрядчику, а московской фирме «Коннект».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

03 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Свердловской области утвердили итоги голосования по поправкам к Конституции РФ. / В Свердловской области выросла смертность от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»