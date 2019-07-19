Коммунальщики в Екатеринбурге испортили работу уличного художника (ФОТО)

В Екатеринбурге коммунальщики испортили работу уличного художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненную на площади Первой Пятилетки на Уралмаше.

Утром туда пригнали технику и залили часть пешеходного перехода гудроном и бетоном. К счастью, работы были остановлены, и вся композиция не пострадала. Сам автор прокомментировал ситуацию в своём инстаграме так: «Проснулся и [офигел]».

Ситуация вызвала негодование мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который пообещал вернуться в город и разобраться с районной администрацией, а также губернатора Евгения Куйвашева, назвавшего произошедшее возмутительным. Глава района Роман Кравченко не доступен для комментариев – он не отвечает на мобильный, однако в пресс-службе мэрии города сообщили, что он проведёт оперативное совещание по ситуации. Там же отметили, что ремонт пешеходного перехода, во время которого и испортили работу Покраса, сделали по обращению жителей Уралмаша.

На месте сейчас находится директор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев, чтобы оценить масштаб проблемы. Вероятно, работу будут восстанавливать. Сам автор живет в Москве, однако представители фестиваля уже заявили, что он готов еще раз приехать в Екатеринбург, чтобы отреставрировать поврежденный участок.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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