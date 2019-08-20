Площадь Первой пятилетки заасфальтируют перед приездом Покраса Лампаса (ФОТО)

Художник Покрас Лампас прилетит в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить поврежденную коммунальщиками работу «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки. Помогать ему будут несколько волонтеров. При этом организаторы фестиваля «Стенограффия» договорились с чиновниками Орджоникидзевского района о предварительном благоустройстве площади.

Как рассказала на брифинге координатор «Стенограффии» Анна Клец, были проведены консультации с несколькими урбанистами, чтобы уточнить, как лучше сделать пешеходную дорожку, пересекающую арт-объект. Выяснилось, что вся площадь выполнена из армированного бетона, поэтому для пешеходной зебры лучше всего положить асфальт. Эти работы сотрудники дорожной службы обещают сделать до приезда Покраса Лампаса, следовательно, художник будет восстанавливать граффити поверх свежеуложенного асфальта на переходе.

Как уточнил начальник районного ДЭУ Роман Мягков, для проведения ремонта понадобится всего один день.

Он пояснил, как получилось, что в июле рабочие уничтожили часть согласованного с мэрией арт-объекта. «Это был плановый ремонт. Мы не хотели ничего испортить. Но у нас есть перечень объектов, этот переход попал в этот период. Получилась маленькая несогласованность», – заявил Мягков журналистам.

Он признался, что рабочие ему доложили, что что-то не так с ремонтом, когда на площадь начали съезжаться СМИ и камеры телеканалов. По словам начальника ДЭУ, несколько рабочих были лишены премий – но не за повреждение граффити, а за ошибки при ремонте асфальта. На вопрос, как он сам относится к стрит-арту, Мягков ответил, что лучше оставит мнение при себе.

Анна Клец добавила, что случившееся вызвало резонанс в художественной среде, но райтеры довольно часто сталкиваются с тем, что их работы недолговечны. Тем не менее, «Супрематический крест» будет восстановлен не только на поврежденном отрезке, но и в местах, где уже облупилась краска. Покрас Лампас планирует покрыть работу специальным лаком, чтобы защитить рисунок от дождя и прочих неблагоприятных воздействий.

Что касается претензий некоторых православных активистов, Анна Клец заметила, что у каждого человека есть право на свое мнение, но граффити Покраса Лампаса не является объектом, направленный на оскорбление чувств верующих: «Это работа Казимира Малевича, которая перенесена на площадь. Это объект искусства, и на это есть экспертное мнение».

Также собеседница «Нового Дня» подчеркнула, что представитель православной общественности будет входить в комиссию фестиваля «Стенограффия», но лишь затем, чтобы доносить до верующих экспертную информацию на случай их непонимания стрит-арта, объяснять, что искусство не экстремизм. Ни о каком согласовании работ «Стенограффии» с православными речи не идет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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