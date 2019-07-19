Глава Орджоникидзевского района прокомментировал испорченный стритарт

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко прокомментировал инцидент с испорченным стритартом на площади Первой Пятилетки, который рабочие частично залили гудроном и закатали в асфальт.

«Работа [по укладке асфальта в районе пешеходного перехода] была запланирована в весенне-летний период, никто не говорит о демарше, никто не собирался разрушать работу специально. Как только я узнал, я тут же отменил проведение всех работ. Мы провели встречу со «Стенограффией», договорились, как исправим недочет. Каждое утро тут тысячи людей проходят, работа была выполнена по их заявкам. Это все результаты несогласованности, мы учтем замечанияя, хочу извиниться от лица своих работников», – сказал он в эфире Е1.

Также Кравченко объяснил, что асфальт заливали не на плитку, а на т.н. «печатный бетон». «Его надо либо снимать, либо сверху накладывать покрытие», – отметил глава района.

Ситуация получила широкую огласку в СМИ, после чего некоторые издания стали сообщать о том, что Кравченко будет отправлен в отставку. Однако источники «Нового Дня» в администрации Екатеринбурга говорят, что это маловероятно. Сам Кравченко опроверг это. Также он сказал, что не будет никого наказывать за то, что произошло.

Напомним, работу выполнил уличный художник из Москвы Покрас Лампас (Арсений Пыженков) в рамках фестиваля «Стенограффия». Эскиз и его размещение были согласованы с местной управой и мэрией Екатеринбурга. Теперь работу придется восстанавливать, автор сам приедет на Урал еще раз, чтобы вернуть стритарт в первоначальный вид.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.07.19

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