Кандидаты на довыборах в ЕГД потратили почти 2,5 миллиона рублей на агитацию. Больше всех – многодетная мать

Кандидаты на довыборах в Екатеринбургскую думу отчитались о тратах на агитацию. Новые данные опубликовал городской избирком.

Пока что самая дорогая кампания выходит у кандидатки от «Справедливой России» Оксаны Ивановой, баллотирующейся по округу № 3. На избирательный счет православной активистки поступило 910 тысяч рублей. Из них 230 тысяч дали спонсоры – фирмы «Уралточприбор», «Штампбург» и «Издательство УМЦ УПИ», еще 50 тысяч пришло от неизвестного благожелателя. Партия вложила в раскрутку Оксаны Ивановой 595 тысяч рублей – беспрецедентный взнос по меркам местных довыборов. Любопытно, что кандидат эсеров по округу № 9 Александр Смолин не получил от партии ни копейки и потратил на агитацию собственные деньги – чуть более 33 тысяч рублей. Стоит отметить, что Оксана Иванова на 6 ноября израсходовала более 380 тысяч рублей, почти все эти деньги ушли на наружную рекламу, листовки и печатные газеты.

Второе место по наполняемости избирательного фонда неожиданно занял кандидат ЛДПР Александр Каптюг. Он получил 500 тысяч рублей от компании ООО «Каслинское механическое предприятие», гендиректором и совладельцем которой он является. Половину этой суммы, согласно данным избиркома, Каптюг уже потратил на агитацию. Хотя на прошлой неделе корреспонденты РИА «Новый День» так и не смогли отыскать даже намека на рекламу жириновца в избирательном округе № 3.

Кандидаты от «Единой России» Антон Швалев и Виталий Чачин ведут кампанию на собственные деньги, вложив по 350 тысяч рублей каждый. Причем Чачин уже потратил все деньги, а у Швалева остались неизрасходованными 50 тысяч рублей.

Следом за ними идет выдвиженец «Яблока» Владислав Постников, который организовал сбор пожертвований граждан. На его счет поступило более 211 тысяч рублей, львиную долю этих средств перечислили три человека. Из собранных средств Постников уже потратил 172 тысячи рублей.

Кандидаты КПРФ Виталий Ряписов и Ольга Прожерина получили от партии 60,8 тысячи и 30 тысяч рублей соответственно. И, как видно по агитационным листовкам, коммунисты сделали ставку именно на Ряписова. Рекламы Ольги Прожериной, возглавляющей общественное объединение «Родительский отпор», до сих пор не видно, хотя она уже потратила на нее почти 12 тысяч рублей.

Еще один кандидат от «Яблока», преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов, ведет кампанию на 16 тысяч рублей. Из них 12 тысяч рублей ему пожертвовало юридическое лицо. Кандидат ЛДПР Евгений Луконин по-прежнему имеет ноль на избирательном счете.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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