Борьба за кресло в гордуме превращается в «войну помоек» (ФОТО)

Предвыборная агитация в Екатеринбурге в этом году, вероятно, запомнится жителям избирательного округа № 9 как своеобразная «война помоек».

Как рассказали «Новому Дню» горожане, листовки некоторых кандидатов в огромных количествах появляются в совершенно не предназначенных для размещения предвыборной агитации местах, например, на мусорных контейнерах, на водосточных трубах, иногда – прямо на стенах домов.

Больше всего усердствуют те, кто размещают АПМ кандидата от «Единой России» Виталия Чачина с лозунгом «Это честно!» и те, кто повсюду расклеивают портреты кандидата от КПРФ Виталия Ряписова.

Листовки трех других кандидатов – Евгения Луконина, Дмитрия Трынова, Александра Смолина – в глаза местным жителям не бросаются, возможно, потому, что их просто нет.

Как уже писал «Новый День», эсер Смолин в основном постит довольно банальные предвыборные лозунги в соцсетях («за честные тарифы ЖКХ», «за светлый и безопасный двор», «за будущее наши детей») и исправно ходит на радиодебаты. Также надеется на соцсети и радиодебаты «яблочник» Дмитрий Трынов. Агитации кандидата от ЛДПР Луконина агентству обнаружить не удалось.

В городском избиркоме сообщили, что размещение предвыборной агитации на каких-либо конструкциях (в том числе и мусорных контейнерах) не запрещено, если у кандидата есть соответствующий договор с собственником конструкции. Пока же в избирком никто не жаловался.

Напомним, по состоянию на 6 ноября Виталий Чачин израсходовал на изготовление и распространение агитматериалов 350 тысяч рублей, а Виталий Ряписов – почти 60 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.11.20

Куйвашев обещал решить вопрос дистанта выпускных классов. Указа все еще нет. / Жену губернатора Куйвашева ищут приставы за долги по налогам: «Риск постоянен, игра открыта, заработок бесконечен». / На шахте в Кушве ученик бурильщика погиб под колесами вагонетки. Прокуратура проводит проверку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»