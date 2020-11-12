В первый день досрочного голосования на участки пришли более 800 человек

В первый день досрочного голосования на довыборах в гордуму Екатеринбурга на участки пришли более 800 человек.

Как сообщили в горизбиркоме, в избирательном округе № 3 проголосовали 359 человек, а в округе № 9 – 448. Избирательные участки были открыты с 16:00 до 20:00 – в таком режиме они будут работать все будние дни до 20 ноября включительно. В выходные дни, 14, 15 и 21 ноября, участки будут открыты с 10:00 до 14:00. Основной день голосования – воскресенье, 22 ноября.

Напомним, кампания проходит в избирательных округах № 3 и № 9, в которых проживают свыше 110 тысяч горожан с правом голоса. На два депутатских мандата претендуют 10 кандидатов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.11.20

В ковидной больнице под Екатеринбургом ищут медсестер. Зарплата – от 90 тысяч. / Токсикоцентр закрыли под ковид. Людей с острыми отравлениями повезут в другие больницы. / Люди – Куйвашеву: «Какая универсиада, когда в области нельзя врача вызвать?». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»