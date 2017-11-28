Депутаты вцепились в главу фонда капремонта за замену лифтов и антиколлекторское поведение

Сегодня в Екатеринбургской гордуме депутаты заслушали долгожданный отчет главы фона капитального ремонта Свердловской области Станислава Суханова. Его ждали в ЕГД пару недель назад, но он не пришел – был в отпуске, и сегодня парламентарии оторвались по полной, засыпая директора регоператора вопросами. Так, что председательствующему Владимиру Крицкому пришлось вступиться за гостя.

Основные вопросы депутатов сводились к двум вопросам – претензионной работе, которую ведет Фонд с жителями Свердловской области, и к замене лифтового хозяйства в жилых домах. Что касается первого пункта, то г-н Суханов сразу же пояснил, что лишь с 1 июля 2017 года регоператор смог развернуть полноценную деятельность по «выколачиванию» долгов – ранее на это просто не было средств. По его словам, с начала действия программы до середины лета этого года область не выделяла денег на претензионно-исковую работу. Но как только нужную сумму выделили – это порядка 50 млн рублей из бюджета области – 21 агент (как правило, это расчетные центры и крупные УК) стали заниматься взысканием задолженностей по взносам на капремонт.

«В 2015 и 2016 годах претензионная работа была организована неэффективно, но с 1 июля 2017 года, то есть с момента, как нам дали финансирование на оплату госпошлин и работы агентов, началась работа. В Екатеринбурге с должников было взыскано порядка 18,5 млн рублей, сумму в 5,5 млн рублей, не доводя до суда, граждане оплатили добровольно», – сказал Станислав Суханов. Однако это объяснение не удовлетворило депутатов гордумы. Олег Хабибулин заявил, что количество взысканных средств за два года работы (хотя Суханов работает с весны 2017-го, – прим. ред.) ничтожно. «Работу можно было выстроить более эффективно. Я не про злосчастный 2015 год, как вы его называете, а про 2016 и 2017 годы. Те показатели, которые тут светятся, говорят сами за себя. Можно сколько угодно говорить о плохом предыдущем руководстве, но надо исправляться», – заявил парламентарий. Его поддержали несколько коллег, которые говорили, по сути, о том же самом, так что Суханову пришлось еще раз объяснить, что у фонда раньше не было средств даже для уплаты госпошлин в судах, чтобы взыскать деньги с должников, а кроме того, в штате фонда нет коллекторов, а лишь два юриста, которые и занимались претензионной работой до того, как у регоператора появилась возможность привлекать агентов к этой работе. «У нас амбициозные планы – увеличить до 30% собираемость по долгам по итогам судебных решений. Но тут много зависит от службы судебных приставов. На 2018 год сумма [на оплату госпошлин и работу агентов] в проекте бюджета Свердловской области есть. И если мы начинали с задолженности по физическим лицам, проходя по тем, у кого долги более 10 тысяч рублей, то сейчас уже взыскиваем с тех, у кого чуть больше 8 тысяч. Работа продолжается», – заверил глава фонда.

Вторая крупная претензия, на которой несколько раз заостряли внимание члены фракции СР в гордуме, – это замена лифтов. Напомним, на проценты, полученные от размещения собранных по капремонту взносов на банковских счетах, в области была запущена программа «1000 лифтов», которую совершенно несправедливо назвали губернаторской (ее запустили перед началом кампании по выборам главы региона в 2017 году), хотя подъемные механизмы, по сути, меняли за счет средств свердловчан. Но не это возмутило «справороссов». Им, например, не понравилось, что областные власти заключили договор на поставку лифтов напрямую с поставщиком – Щербининским заводом. «Документация была разная, сначала в конкурсе числилось обеспечение в 4%, а когда появился Щербинский – стало 10%. Это что – ограничение конкуренции? Надо бы отправить эту информацию правоохранительным органам», – заявил Антон Швалев. Его поддержал г-н Хабибулин, которому показалось, что цена на лифты завышена. Он посчитал, что цена одного механизма – порядка 2 млн рублей, а его установки – 800 тысяч. «Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что для стандартного лифта для жилого дома цена завышена», – сказал он.

Тут вмешался Владимир Крицкий, который имеет опыт в строительстве жилых домов и которому пришлось выступать в качестве адвоката Суханова. «Поставка лифтов от завода-производителя – это хорошо или плохо? У них есть система сбыта, контроль руководства, нет посредников, четкая программа. А вы тут заахали: «Ах-ах, 2 миллиона». Да мы получаем лифты с завода, и договор, исходя из колоссальных объемов, позволил сделать фиксированную цену на пять лет вперед. Нет тут никого криминала. Надо ориентироваться, а не пугать народ», – сказал Крицкий. Но депутаты не унимались.

Впрочем, здравое зерно в их словах все же было. Например, г-н Швалев совершенно справедливо заметил, что на проценты от размещения «котлов» на банковских депозитах надо было не менять лифты, а скорее приступать к капремонту домов, стоящих в очереди. «Что делать собственникам, которые стояли в плане, а вы их отодвинули на 2 млрд рублей? Это нецелевое использование средств?» – спросил он. Однако ответа не последовало. И, несмотря на жаркий спор, депутаты все же приняли отчет Суханова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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