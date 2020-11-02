Кандидата в депутаты заставили уничтожить газету с фотографиями митрополитов

Избирком Екатеринбурга велел кандидату в депутаты городской думы Оксане Ивановой уничтожить напечатанный тираж предвыборной газеты (2000 экземпляров).

В избиркоме посчитали, что Иванова незаконно использовала в газете свою фотографию в окружении архиереев Русской православной церкви. В письме избиркома на имя кандидата сообщается, что в газете «очевидно присутствуют изображения физических лиц», не относящиеся к случаям, допускаемым избирательным законодательством. Напомним, кандидат в своей агитации может использовать только те фотографии, где он изображен «среди неопределенного круга лиц». Иванова спорить с избиркомом не стала и уничтожила часть тиража, которую не успела распространить. Об этом кандидат написала на своей странице в соцсети.

Как уже сообщал «Новый День», 22 ноября в Екатеринбурге состоятся довыборы в гордуму по двум одномандатным округам. В каждом округе участвуют по пять кандидатов – от четырех парламентских партий и партии «Яблоко».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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