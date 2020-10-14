На довыборы в гордуму пойдут только партийцы: самовыдвиженцы не смогли собрать подписи

В довыборах в екатеринбургскую гордуму, по всей видимости, будут участвовать только 10 кандидатов – по два от партий ЕР, СР, КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Ни у одного самовыдвиженца не получилось собрать подписи избирателей так, чтобы они прошли проверку в избиркоме.

Об этом сообщил сегодня в соцсети наблюдатель от партии «Голос», член избиркома с правом совещательного голоса Александр Грезев. По его словам, кандидату Ярославу Мелехину из 3 округа не хватило всего трех действительных подписей. У кандидата Евгения Мартышко по 9 округу набралось только 259 действительных подписей при минимуме в 295. Сегодня рабочая группа избиркома забраковала несколько десятков подписей у кандидата Дениса Шумилина. До конца этой недели избирком примет официальные решения об отказе всем троим в регистрации.

Таким образом, в довыборах будут участвовать: по округу № 3 – ИП Владислав Постников (Яблоко»); директор по молодежным программам клуба «Корифей» Антон Швалев («Единая Россия»); депутат гордумы Асбеста Александр Каптюг (ЛДПР); временно неработающая Оксана Иванова («Справедливая Россия»); временно неработающая Ольга Прожерина (КПРФ); по округу № 9 – старший преподаватель УрФУ Дмитрий Трынов («Яблоко»); директор ООО «ТСК» по правовым вопросам Виталий Чачин («Единая Россия»); преподаватель ОБЖ Свердловского областного медколледжа Евгений Луконин (ЛДПР); коммерческий директор ООО «Новый проспект» Александр Смолин («Справедливая Россия»); директор по снабжению ООО «ТД «Уралсиз» Виталий Ряписов (КПРФ).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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