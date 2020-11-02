Дебаты между кандидатами в гордуму от «Единой России» и ЛДПР не состоялись

Дебаты между кандидатами в гордуму Виталием Чачиным («Единая Россия») и Евгением Лукониным (ЛДПР) сегодня не состоялись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно жеребьевке, Чачин и Луконин должны были встретиться сегодня в 17:00 в эфире радиостанции «Город FM», но этого не произошло. Причины Виталий Чачин объяснять не пожелал, заявив, что любые комментарии для СМИ должен согласовывать со своими юристами. В аппарате ЛДПР номер телефона кандидата Луконина корреспонденту «Нового Дня» не дали, сославшись на то, что это персональные данные.

Напомним, два других кандидата оказались смелее. В прошлый четверг прошли дебаты Владислава Постникова («Яблоко») и Оксаны Ивановой («Справедливая Россия»). Постников охарактеризовал себя как «неравнодушного гражданина и горожанина» демократических убеждений, который в случае избрания будет следить за прозрачностью бюджетных расходов. Оксана Иванова сообщила, что у нее шесть детей от 5 до 29 лет, поэтому в вопросах детей и семьи она «полностью компетентна» и намерена защищать именно эту категорию.

В четверг, 5 ноября, на городском радио должны пройти дебаты между единороссом Антоном Швалевым, либерал-демократом Александром Каптюгом и коммунисткой Ольгой Прожериной.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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