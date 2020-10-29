На первых предвыборных дебатах соперники предложили друг другу сняться

Сегодня в эфире радио «Город FM» состоялись первые предвыборные дебаты кандидатов в городскую думу по округам № 3 и № 9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по жребию сегодня состоялась встреча Владислава Постникова («Яблоко») и Оксаны Ивановой («Справедливая Россия»).

Постников охарактеризовал себя как «неравнодушного гражданина и горожанина» демократических убеждений. Родом своих занятий он назвал «защиту авторских прав». В случае если его выберут, он обещал никогда не голосовать по указке и бороться за прозрачность бюджета.

Оксана Иванова рассказала, что по образованию она экономист, в 1990-е годы занималась социальными проектами – например, через агентство «Арина Родионовна» помогала встретиться молодым мамам и женщинам, ищущим работу нянями. Также она рассказала, что у нее шесть детей от 5 до 29 лет, поэтому в вопросах детей и семьи она «полностью компетентна». Причиной, по которой она решила пойти в политику, Иванова назвала прошлогодний скандал со сквером у драмтеатра.

Кандидаты позадавали друг другу вопросы. Постников Ивановой: «Хватает ли вам храмов?», она ему – знает ли он какие-нибудь программы поддержки многодетных семей.

Насчет храмов Иванова ответила, что в новых спальных районах храмов, конечно, не хватает, и став депутатом, она попытается это исправить. Постников честно признался, что про программы поддержки многодетных семей ничего не знает, так как собственной семьи пока не имеет.

В конце беседы Постников вдруг сделал Ивановой неожиданное предложение: добровольно сняться с выборов, чтобы не распылять голоса и дать возможность пройти в ЕГД действительно независимому кандидату. Иванова, сделав вид, что не поняла его, сказала, что он джентльмен, если готов уступить даме, тем более что за ней стоят многодетные семьи, а это гораздо большее число избирателей, которое к тому же сейчас вообще не имеет своего представителя в думе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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