Дебаты кандидатов в гордуму снова не состоялись

Сегодня в эфире радиостанции «Город FM» снова без объяснения причин не состоялись дебаты кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня согласно жеребьевке должны были встретиться кандидат от ЕР Антон Швалев, либерал-демократ Александр Каптюг и коммунистка Ольга Прожерина (все трое – по округу № 3).

Напомним, всего радиостанция выделила под бесплатные дебаты четыре вечера. В первый, 29 октября, пришли кандидат от «Яблока» Владислав Постников и православная активистка от «Справедливой России» Оксана Иванова (округ № 3). Во второй, 1 ноября, на дебатах встретились «яблочник» Дмитрий Трынов, эсер Александр Смолин и коммунист Виталий Ряписов (округ № 9). Дмитрий Трынов даже залил запись дебатов на свою страницу в соцсти для тех, кто не смог их послушать.

А вот дальше дело пошло хуже. Дебаты между кандидатами в гордуму Виталием Чачиным («Единая Россия») и Евгением Лукониным (ЛДПР) 2 ноября не состоялись. Причины Виталий Чачин объяснять не пожелал, заявив, что любые комментарии для СМИ должен согласовывать со своими юристами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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