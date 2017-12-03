В центре Екатеринбурга развернули плакаты противники прививок, манту и СНИЛС

Сегодня в Екатеринбурге на митинг вышли представители общественной организации «Родительский отпор». Отпор эти люди хотят дать прививкам, диагностике туберкулеза, а заодно – СНИЛС, борьбе с ВИЧ и детскими телефонами доверия.

Так называемые антипрививочники развернули свои плакаты на площади Труда, традиционном месте проведения митингов. Один из участвующих в акции начал излагать позицию этих общественников. По счастью, в это время близ памятника отцам – основателям города практически не было прохожих, потому в обморок никто не упал. Активист поделился знанием о причинах рака и сахарного диабета – их, по его мнению, вызывают прививки. «Однако эту статистику даже никто не ведет!» – возмутился мужчина. «В Конституции ошибка! Не народ источник власти, а род источник власти», – сделал он еще одно невероятное по смыслу заявление.

Часть плакатов была посвящена «электронному концлагерю» и СНИЛС. Активистов возмущает, что их детей государство осмеливается как-то учитывать, присваивать им номера и собирать персональные данные. Кроме того, в повестке был записан еще один странный пункт: «Отмена секс-просветов в школах, под видом пропаганды репродуктивных технологий борьбы со СПИДом, отмена детского доносительства через насаждаемого повсюду детского телефона доверия, отмена электронных экспериментов и других глобальных технологий, направленных на деморализацию детей» (грамматика авторская).

В заявке на сегодняшнее мероприятие указывалось участие 50 человек. По факту собралось около двух десятков. Кстати, протестующих поддерживают в КПРФ. Вчера, например, коммунисты предоставили антипрививочникам площадку для конференции. Однако присутствовавший там персек и депутат заксо Александр Ивачев от комментариев на этот счет уклонился. Сегодня на площади Труда не было ни красных флагов, ни известных представителей партии. Завтра активисты планировали провести круглый стол в заксобрании – но туда их пускать отказались.

Корреспондент РИА «Новый День» ранее беседовала с представителем антипрививочников. Женщина рассказала, что считает опасной любую диагностику туберкулеза, тем более что ребенок здоров – потому что его мать в этом уверена.

Екатеринбург, служба информации

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