В Екатеринбурге «антипрививочницы» готовят пикеты. В списке требований – не диагностировать туберкулез (СКРИНЫ)

Публикации за 22.05.17

В Екатеринбурге готовятся пикеты против вакцинации и заодно – диагностики туберкулеза. Так называемые антипрививочники уверены, что их детям противопоказаны манту и диаскин-тесты, и не понимают, почему малышей выгоняют из садиков. В качестве аргументации они ссылаются на мнение бывшего детского омбудсмена Павла Астахова. В надзорных ведомствах и суде позицию не разделяют и напоминают, около 1000 детей ежегодно становятся носителями туберкулеза.

В редакцию NDNews.ru обратилась мама дошкольника, екатеринбурженка Ольга (фамилию женщина раскрывать не стала). По ее словам, ее ребенка незаконно лишают возможности посещать детский сад. Ранее она разворачивала в Екатеринбурге кампанию против вакцинации от кори, теперь у активистки на очереди – борьба с диагностикой туберкулеза. Женщина категорически против туберкулинодиагностики – отказывается и от манту, и от диаскин-теста, рентген делать малышу тоже не желает. Но она уверена, что ее ребенок в принципе не может быть носителем палочки Коха, а медики отправляют его на анализы ради выполнения плана. Ее готовы поддержать другие так называемые антипрививочники – люди, чаще всего не имеющие медобразования, но считающие, что вакцинация навредит их детям. В особых случаях такой же вред приписывают и пробе Манту и диаскин-тесту (хотя, конечно, эти методы диагностики отношения к прививкам не имеют).

«По Федеральному законодательству туберкулезная помощь оказывается добровольно, в принудительном порядке – только если человек стоит на учете. Медик в детсаду нам говорит, что мы можем прийти на осмотр к фтизиатру, а фтизиатр отправляет на манту, или предлагает сделать диаскин или рентген. У медиков есть план, и вот так они, через наших детей, его выполняют. Хотя это противоречит и законам, и Конституции. Роспотребнадзор ссылается на какие-то СанПиНы. Но какие могут быть СанПиНы, Федеральный закон выше. У меня есть все подтверждающие бумаги. Я пытаюсь объяснить, что оснований подозревать туберкулез у моего ребенка нет. И я даже готова предоставить доказательства! Но меня все равно отправляют на манту», – рассказала екатеринбурженка. Она пояснила, какие доказательства готова предоставить, – свою флюорографию и снимки мужа. «Мы здоровы, а больше ему не от кого заразиться», – привела женщина свои аргументы.

Напомним, речь идет о смертельно опасном заболевании, передающимся воздушно-капельным путем. Теперь ребенка женщины не пускают в детсад, и она планирует писать заявление в прокуратуру, добиваться там какого-то наказания для руководителей учреждения. В качестве подтверждения своей правоты (и якобы незаконности действий медиков, санврачей и руководства садика) женщина приложила письмо бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Астахов на самом деле указывает, что тубдиагностика должна быть делом добровольным, а в случае отказа ребенка не должны ограничивать в правах на посещение детского сада. Позиция Астахова, впрочем, юридической силы не имеет – уполномоченный по правам ребенка не является ни представителем власти, ни судьей. Зато знаменит своими одиозными высказываниями.

Скрины письма Астахова предоставлены жительницей Екатеринбурга Ольгой

Сторонники такого подхода готовятся провести серию пикетов в Екатеринбурге и других городах страны. «Мы готовим пикеты по всей России, будем проводить в единый день. Нас поддерживают, кроме Екатеринбурга, в Ярославле, Самаре, Великом Новгороде, Перми, Челябинске, Тюмени и еще в ряде городов. Мы хотели провести пикеты 1 июня, в День защиты детей. Но есть некоторые организационные проблемы, скорее всего, проведем ближе к середине месяца. Будем требовать изменить СанПиНы, чтобы наших детей не лишали конституционного права на образование из-за отсутствия прививки или манту», – рассказала женщина.

Добавим, на «детских» интернет-форумах нередки случаи возникновения тем от родителей, которые не желают ставить ребенку прививки. Реакция на такие посты разная. В случае же, когда родители не желают диагностировать у ребенка туберкулез, многие сходятся во мнении: непроверенный ребенок несет потенциальную угрозу для всех детей, мамы и папы поддерживают руководство садиков и школ, ограничивающих необследованных от общения с остальными.

Официальные органы также заявляют о необходимости своевременно проводить туберкулинодиагностику. «В Свердловской области ежегодно регистрируется до тысячи случаев туберкулеза у детей. За 2016 год зарегистрировано 3753 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, около 700 случаев – это дети», – проиллюстрировала пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева. При этом туберкулез выявляют не только у детей из социально неблагополучных семей. «Для Свердловской области как региона с высоким показателем заболеваемости определен порядок прохождения медицинских осмотров с целью раннего выявления туберкулеза не реже 1 раза в год, для групп риска – 2 раза в год. В 2016 году профилактические осмотры позволили выявить 63% больных туберкулезом. Охват взрослого населения рентгенофлюорографическими осмотрами на туберкулез в прошлом году составил 83,7%. Диагностическими пробами Манту с целью раннего активного выявления туберкулеза в 2016 году охвачено 93,4% детей, охват вакцинацией против туберкулеза детей в 1 год составил 95,5%», – отмечали ранее в пресс-службе ведомства. Как отметила Лукьянцева, согласно СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», дети должны допускаться в садики после манту или при имеющемся заключении от фтизиатра об отсутствии заболевания. «Диагностика делается не только в целях защиты окружающих, но и для защиты самого ребенка», – напомнила пресс-секретарь.

Добавим, год назад в Свердловской области прокуратура отправила ребенка с неопределенным статусом по туберкулезу в детсад. Директор детского сада в Богдановиче отказалась принимать ребенка, родители которого не пожелали проверять ребенка на туберкулез. Мать малыша обратилась в прокуратуру, после чего надзорное ведомство решение директора отменило. При этом почему-то сославшись на возможность отказа от прививок. Аналогичную ситуацию рассматривали в Свердловском облсуде, где решили, что дети, не проверенные на туберкулез, не должны ходить в садик. Семье из Екатеринбурга отказали в приеме двух детей в садик – у брата и сестры не были сделаны пробы Манту. Родители посчитали, что директор детсада нарушил их права, и пошли в суд, районный суд в удовлетворении требований отказал, вышестоящая инстанция поддержала решение своих коллег.

«В сущности, мотивы, по которым родители отказываются от диагностики, юридически значимыми не являются. На практике объяснение причин сводится к опасениям по поводу возможных побочных последствий, представляющих угрозу для здоровья ребенка», – комментировал судья Свердловского областного суда Дмитрий Ковелин. Он отметил, что право на отказ от медицинского вмешательства у родителей действительно есть. Однако в таком случае детсад обязан отказать ребенку в посещении дошкольного учреждения, так как туберкулез несет опасность для общества, а не только для отказавшегося от обследования. Такая норма действует с 2013 года. Аналогичным образом в Челябинске суд признал законным отказ руководства детского сада принять ребенка без пробы Манту.

Кроме того, одна из протестующих против диагностики женщин дошла до Верховного суда (копию решения которого агентству предоставила екатеринбурженка Ольга). Заявительница просила признать недействующими два пункта из СП 3.1.2.3114-13: 1.3 («Соблюдение санитарных правил является обязательным для физических и юридических лиц») и абзаца второго п. 5.7 («Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания»). В решении Верховного суда указано: «В удовлетворении заявления [ ] отказать».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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