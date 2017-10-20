В Екатеринбурге закрыли школу из-за туберкулеза

В Екатеринбурге на карантин закрыли школу № 85 в Юго-Западном микрорайоне. У одного из учащихся обнаружили туберкулез.

Заболевание у остальных детей не выявили, однако в помещениях на один день установили карантин – учебное учреждение было решено закрыть на санобработку. «20 октября в МАОУ СОШ № 85 проводится дезинфекция рабочего помещения и мест общего пользования», – сообщается на сайте школы.

Отметим, это не первый случай, когда у учеников или педагогов в Свердловской области находят опасное инфекционное заболевание. Однако некоторые родители отказываются ставить своим детям пробу Манту или проводить другое диагностирование на наличие палочек Коха. По статистике Роспотребнадзора, около тысячи детей ежегодно становятся носителями туберкулеза.

Екатеринбург, служба информации

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