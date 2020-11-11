На довыборы в Екатеринбурге потратят больше 20 миллионов рублей

Члены участковых избирательных комиссий, работающих на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской думы, получат денежную компенсацию за риск заразиться коронавирусом. Об этом «Новому Дню» рассказал председатель городского избиркома Вадим Антошин.

По его словам, речь идет о дополнительной оплате труда в особых условиях, к которым относится неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Эта доплата рассчитывается исходя из количества отработанных часов в участковой комиссии, учитывая уральский коэффициент 1,15, двойную оплату работы в выходные дни и ночное время (с 22 до 6 часов). Один час работы председателя участковой комиссии стоит 70 рублей, члена УИК – 56 рублей.

«В целом можно сказать, что этот объем доплат должен компенсировать трудозатраты членов участковых комиссий. По сравнению с выборами прошлых лет оплата труда членов УИК будет выше», – отметил Антошин.

Довыборы по избирательным округам № 3 и № 9 организуют Верх-Исетская и Ленинская территориальные комиссии. На их финансирование уже выделено почти 22 миллиона рублей. Как сообщил глава горизбиркома, Верх-Исетская ТИК получила 7 миллионов 350 тысяч рублей для проведения голосования на 20 участках. Ленинской ТИК выделено 14 миллионов 405 тысяч рублей для подготовки 43 участков.

«Эти деньги предусмотрены в том числе на оплату труда членов участковых комиссий и волонтеров, которые будут раздавать маски и разъяснять избирателям правила голосования. Окончательные расходы на организацию довыборов станут понятны после подведения итогового финансового отчета – уже после голосования. Я думаю, что будет небольшая экономия средств, поскольку какая-то часть СИЗ у теркомов еще сохранилась», – рассказал Вадим Антошин.

Как сообщал «Новый День», довыборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 22 ноября, досрочное голосование начинается сегодня в 16:00. На два депутатских мандата претендуют 10 кандидатов. В двух избирательных округах, где проходит кампания, проживают свыше 110 тысяч избирателей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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