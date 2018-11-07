СКР проводит проверку деятельности Ольги Глацких – речь может идти о нецелевом расходовании бюджетных миллионов

Свердловские следователи начали проверку деятельности оскандалившейся начальницы департамента молодежной политики региона Ольги Глацких. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, речь идет о мероприятиях, которые проводило ведомство бывшей гимнастки. Следователи подозревают, что могло иметь место нецелевое расходование бюджетных средств, направленных на поддержку одаренной молодежи.

«Одна из структур, возглавляемая Глацких, получила в 2018 году 131 млн рублей, предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», ‒ говорится в сообщении СКР (речь в сообщении может идти о депутате заксо Александре Серебренникове, совладельце отеля – прим. ред.).

В СКР уточняют, что следователей заинтересовало, почему мероприятия с молодежью проходили «не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм». Также сотрудники областного управления СКР проверят, действительно ли проводились в этом отеле и другие мероприятия департамента молодежной политики, в числе которых совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью. Глава СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский поручил проверку отделу по расследованию особо важных дел.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.11.18

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