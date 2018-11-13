Депутат, которого называют покровителем Ольги Глацких, ушел в отпуск вместо голосования по бюджету

Депутат Александр Серебренников проигнорировал сегодняшнее заседание заксобрания Свердловской области, где рассматривается бюджет на следующий год. Парламентарий, которого называют покровителем попавшей в скандал Ольги Глацких, находится в отпуске.

Сегодня в заксобрании депутаты в первом чтении рассматривают законопроект о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Отсутствуют трое депутатов: Олег Исаков, Андрей Жуковский, Александр Серебренников. О последнем известно, что он решил взять отпуск, несмотря на то, что даты принятия главного бюджетного закона региона известны заранее.

Депутата Серебренникова в прессе называют покровителем Ольги Глацких – директора департамента молодежной политики, автора скандального заявления «государство не просило вас рожать». Ее выступление вызвало мощный резонанс, сразу после чего она была отстранена от работы на время служебной проверки. Тогда же СМИ написали об отпуске Глацких и Серебренникова.

Параллельно начал раскручиваться еще один скандал, в котором фигурировали обе персоны. Свердловские следователи сообщили о начавшейся проверке деятельности Глацких, которая получила в 2018 году 131 млн рублей на поддержку талантливой молодежи. «Деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в этом году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона», – заявили в СКР, имея в виду, судя по всему, депутата заксо Александра Серебренникова. Следователей заинтересовало, почему мероприятия с молодежью проходили «не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм». Заявление о проверке было опубликовано в пресс-релизе СУ СК по Свердловской области, но спустя несколько часов его с сайта убрали.

Добавим, в рейтинге самых богатых депутатов Среднего Урала, если верить декларациям парламентариев, Серебренников оказался на втором месте. Он заработал почти 68 миллионов, имеет три квартиры, три дома, четыре земельных участка и баню. Его жена заработала чуть более 600 тысяч, своего имущества у нее нет.

Екатеринбург, служба информации

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