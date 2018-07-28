Депутаты заксо за год стали богаче – опубликованы декларации об имуществе

Депутаты заксо Свердловской области обнародовали сведения о доходах. Год для парламентариев сложился хорошо – они стали еще богаче, обзавелись новым имуществом. Первое место в рейтинге самых богатых в этом году досталось директору НТМК Алексею Кушнареву. Он задекларировал 109 553 716 рублей дохода. У него есть земельный участок площадью более 2,5 тысяч кв. метров и дом на 460 кв. метров, его супруга не заработала ничего, но имеет квартиру на 100 кв. метров и автомобиль «Порше Каен».

На втором месте – Александр Серебренников, его бизнес – фармацевтика. Он заработал почти 68 миллионов, имеет три квартиры, три дома, четыре земельных участка и баню. Его жена заработала чуть более 600 тысяч и своего имущества у нее нет. На третьем месте – совладелец «Таганского ряда» Анатолий Никифоров. В его декларации – более 48 миллионов дохода, земельный участок, дом, квартира, гараж, Ауди S8, два снегохода и мотовездеход.

Существенно увеличил свой доход управляющий директор ПНТЗ, бывший глава администрации Первоуральска Алексей Дронов. Она заработал более 33 миллионов, а год назад – только 4,5 млн. Очень удачно женился, судя по декларации, Евгений Зяблицев. Он сам заработал меньше 1,5 млн рублей, зато его супруга – более 66 миллионов. Депутат имеет два земельных участка площадью около 7 тыс кв метров и нежилое помещение. А его жена – 16 участков (самый большой – 5 млн кв метров), 12 нежилых помещений, два гаража, квартиру, дом, 14 комнат в квартирах, три трубопровода, две теплотрассы и железнодорожные пути.

Вячеслав Брозовский тоже оказался беднее супруги: он задекларировал 6 млн рублей, а она почти 20 млн рублей. Эта пара указала невероятное количество имущества – перечисление автопарка директора ГК Brozex растянулось на пять страниц, там экскаваторы, автопогрузчики, самосвалы, КаМАЗы, лодки и несколько легковых автомобилей. Продолжение этого списка задекларировала его жена – экскаваторы, прицепы, мусоровозы и три легковых автомобиля. Людмила Бабушкина заработала 5,5 млн рублей. У нее есть три земельных участка, дом, квартира с ипотекой, еще две квартиры и ВАЗ-2106 ей достались по наследству. председатель заксо не замужем.

В числе беднейших депутатов оказались банкроты Илья Гаффнер и Геннадий Ушаков. Первый задекларировал 375 тысяч рублей (годом ранее – 1,8 млн), никакого имущества у него нет, только двухсотметровая квартира в пользовании. Судя по декларации, у него двое детей на иждивении и нет супруги. Ушаков вписал в декларацию доход в 5 750 рублей, зато у него в собственности квартира площадью 118 кв метров. Выживает он на такую сумму в одиночку, без жены.

Впрочем, нашелся депутат, у которого доход еще ниже – то есть вообще нулевой. Ничего не заработал Олег Корчагин, правда, он владеет 12 земельными участками и небольшим кусочком в жилом доме, из 38 кв. метров его доля – 0,00794. Его жена заработала 147 тысяч. Пара воспитывает трех детей.

Екатеринбург, служба информации

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