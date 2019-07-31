Десятки миллионов рублей и крупные земельные угодья: заксо отчиталось о доходах и имуществе

Свердловское заксобрание опубликовало сведения о доходах и имуществе своих депутатов за 2018 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доходы прошлогоднего лидера рейтинга – директора НТМК Алексея Кушнарева – за год заметно упали – с 109,5 до 77,5 миллионов рублей. При этом его супруга сменила марку машины, вместо «Порше Кайен» у нее теперь «Мазерати Леванте». В остальном список имущества супругов остался неизменным – земельный участок площадью более 2,5 тысяч кв. метров, дом в 460 кв. метров и квартира в 100 кв. метров.

Александр Серебренников, владеющий фармацевтическим бизнесом, заработал 75,4 миллиона рублей (немного больше, чем в 2017 году) и избавился от одной квартиры. Теперь в списке его имущества две квартиры, три дома, четыре земельных участка и баня. Годовой доход жены составил чуть больше миллиона рублей.

Существенно увеличила свои доходы семья депутата Вячеслава Брозовского: его доход составил 37,5 млн рублей, а его жены – 81,9 млн рублей (в 2017 он задекларировал 6 млн, а супруга – около 20 млн). У четы Брозовских по-прежнему несметное количество движимого и недвижимого имущества – земельные участки, жилые и нежилые помещения, экскаваторы, автопогрузчики, самосвалы, КамАЗы, лодки и несколько легковых автомобилей.

В семье депутата Евгения Зяблицева главной добытчицей тоже оказалась жена, получившая доход в 60 с лишним млн рублей (у самого депутата – меньше 2 млн). Супруге Зяблицева принадлежат десятки объектов недвижимости – от крупных земельных участков до теплотрасс и железнодорожных путей.

В список богачей также вошел бывший топ-менеджер «Реновы» и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков. Он задекларировал доход 45,2 миллиона рублей. Маслаков владеет земельным участком в 30 соток, недостроенным жилым домом площадью 750 кв. метров, квартирой площадью 288 кв. метров, двумя гаражами и хозяйственными постройками на 400 кв. метров.

Директор «Таганского ряда» Анатолий Никифоров заработал 34,3 миллиона рублей, его супруга – чуть более 15 миллиона рублей. Семья имеет приличный автопарк: две машины «Ауди» S8 и А8, «Мерседес Бенц ML 350», мотовездеход и два снегохода.

Бизнесмен Валерий Савельев задекларировал доход в 23,6 миллионов рублей и две квартиры площадью 345,5 и 198,3 кв. метров. Его супруга заработала 2,8 миллиона рублей, при этом имеет в собственности 42 земельных участка общей площадью 333,2 гектара.

С 33 до 17 млн рублей уменьшился доход управляющего директора ПНТЗ, бывшего главы администрации Первоуральска Алексея Дронова.

Доход спикера заксо Людмилы Бабушкиной увеличился на 430 тысяч рублей и составил 5,9 млн рублей. У нее по-прежнему есть три земельных участка, дом, квартира с ипотекой, еще две квартиры, гараж и ВАЗ-2106 ей достались по наследству.

Депутат-новичок Александр Юланов задекларировал за 2018 год 455 тысяч рублей. Собственного имущества у него нет, а супруга владеет квартирой 48,8 кв. метров, при этом проживает семья вместе с ребенком в другой квартире – площадью 59 кв. метров.

Депутат Олег Корчагин, который в 2017 году задекларировал нулевой доход, в 2018-м слегка поправил свое финансовое положение – его заработок составил 26 480 рублей (в прошлом году было абсолютный ноль). Доход супруги составил 818,2 тысячи. В собственности пары находятся 11 земельных участков (в 2017 году их было 12), автомобиль «Форд Фокус» и две квартиры в долевой собственности. При этом Корчагину посвящено 15 записей на сайте ФССП – он задолжал в общей сложности почти 20 млн рублей.

Депутат-банкрот Илья Гаффнер ничего не заработал и не имеет никакой собственности. Но в пользовании и него и троих его несовершеннолетних детей четыре разных (судя по метражу) квартиры. Супруги у него нет.

Доход второго депутата-банкрота, Геннадия Ушакова, по сравнению с 2017 годом несколько увеличился. В декларации он указал 317 тысяч рублей. У него по-прежнему есть квартира площадью 118 кв. метров и двое несовершеннолетних детей на иждивении.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.19

Жуткий забор у набережной на Малышева уберут в августе (ФОТО). / В Екатеринбурге уволены двое полицейских, получивших взятку одеждой и духами. / Свердловчанам опять пообещали шквал, грозы и град. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»