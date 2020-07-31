В тройке самых богатых депутатов заксо сменился лидер. Остальные запаслись недвижимостью

Депутаты заксобрания Свердловской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. В списке лидеров произошли серьезные изменения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый большой доход – 90,07 млн рублей – задекларировал вице-спикер заксо Виктор Маслаков (год назад – 45,2 млн рублей). Также депутат владеет земельным участком в 3000 кв. м, недостроенным жилым домом площадью 750 кв. метров, квартирой площадью 288 кв. метров, двумя гаражами и хозяйственными постройками на 400 кв. метров. Супруги и несовершеннолетних детей у него нет. Автомобиля, согласно декларации, тоже.

На втором месте – топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Кушнарев, он заработал 73,5 млн рублей (год назад – 77,5 млн рублей). Доход его супруги – всего 56 копеек. Список недвижимости семьи с прошлого года увеличился на один земельный участок площадью более 3200 кв. м и на один жилой дом площадью 253 кв. м.

На третьем месте – единоросс Владимир Смирнов, избранный в заксо только осенью 2019 года. Владелец ТЦ «Омега» заработал 72,4 млн рублей, его супруга – 548 тысяч. В собственности у депутата – три земельных участка, квартира, два машиноместа и пять нежилых помещений, а также автомобиль BMW X5, у его супруги – Фольксваген.

На четвертом месте – владеющий фармацевтическим бизнесом Александр Серебренников. Его доход составил 60,4 млн рублей (год назад – 75,4 млн).

Замыкает пятерку самых финансово успешных депутатов топ-менеджер ПНТЗ Алексей Дронов – почти 41 млн рублей (годом раньше – всего 17 млн рублей). Ненамного от него отстал директор рынка «Таганский ряд» Анатолий Никифоров – 37,6 млн рублей.

Отдельного внимания заслуживают супруги некоторых депутатов, получившие доход существенно больше, чем у их мужей. Например, доход супруги Вячеслава Брозовского – 84,8 млн рублей (у самого депутата – 20,5 млн), и солидный набор недвижимости еще с прошлых лет. Супруга единоросса Михаила Клименко заработала 89,6 млн рублей. Кроме того, она владеет несколькими земельными участками, жилыми домами и более чем десятком нежилых объектов.

Супруга «пенсионера» Евгения Зяблицева принесла в семью 47 млн рублей (сам депутат – около 2 млн рублей).

Председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Владимир Никитин в конце отчета указал, что информацию о наличии расходов за 2019 год, превышающих общий доход семьи (депутата и его супруги за три последних года) представили только два депутата – Олег Исаков и Михаил Клименко. Они объяснили разницу тем, что брали кредиты на покупку недвижимости. Сам Никитин, к слову, задекларировал только 5,3 млн рублей, его супруга – 1,7 млн.

Депутат-банкрот Илья Гаффнер задекларировал рекордно низкий доход – 4 копейки. Собственности у него, согласно отчету, нет. Еще один банкрот, Геннадий Ушаков, заработал за год 276 тысяч рублей.

Доход спикера Людмилы Бабушкиной уже несколько лет стабильно держится на уровне около 6 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 31.07.20

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