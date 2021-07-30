Самый богатый депутат заксо заработал почти 250 млн рублей и переизбираться не будет

Депутаты заксо VII созыва в последний раз отчитались о доходах о имуществе – своих и семьи. Сейчас народные избранники ушли на каникулы. Для многих из них этот период станет отнюдь не отдыхом, а новой предвыборной кампанией, но не для всех. Те, кто задекларировали наибольший доход, переизбираться не будут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первое место по доходам за пандемийный 2020 год занял бывший топ-менеджер ЕВРАЗа Алексей Кушнарев. Он заработал 246 млн 798 тысяч рублей (в 2019 – 73,5 млн рублей). В новый созыв заксо Кушнарев выдвигаться не стал в связи со сменой основного места работы. С января 2021 года он – директор металлургического дивизиона компании «Металлоинвест».

На втором месте по доходам за 2020 год с суммой 155 млн 449 тысяч рублей – единоросс и совладелец строительной компании «Семь звезд» Олег Исаков. На новый депутатский срок Олег Юрьевич, как и Кушнарев, не выдвинулся.

На третьем месте с доходом 108 млн 753 тысячи рублей – единоросс Вячеслав Брозовский, совладелец компании «Брозэкс» – производство сухих бетонных смесей. Брозовский и его жена также владеют обширным автопарком и многочисленными объектами недвижимости. Кроме того, супруга Вячеслава Пиусовича принесла в семейный бюджет 153 млн рублей. У семьи – пятеро несовершеннолетних детей, никакого имущества на них не записано.

На четвертом, с доходом в 95 млн 279 тысяч рублей, единоросс Александр Серебренников, связанный с фармацевтическим бизнесом. Его доход по сравнению с 2019 годом вырос на 35 миллионов рублей.

На пятом, с доходом 91 млн 643 тысячи рублей – вице-спикер заксо Виктор Маслаков (год назад – 90,07 млн рублей). Также депутат владеет земельным участком в 3000 кв. м, недостроенным жилым домом площадью 750 кв. метров, квартирой площадью 288 кв. метров, двумя гаражами и хозяйственными постройками на 400 кв. метров. Супруги и несовершеннолетних детей у него по-прежнему нет. Автомобиля, согласно декларации, тоже.

Единоросс Владимир Смирнов уступил в рейтинге несколько позиций. Владелец ТЦ «Омега» заработал в 2020 году только 49 млн 665 тысяч рублей (в 2019 – 72,4 млн рублей). Кроме того, из его декларации исчезла супруга, но появился четвертый ребенок.

Депутат-банкрот Илья Гаффнер не заработал в 2020 году ничего. Еще один банкрот, Геннадий Ушаков, задекларировал 23,4 тысячи рублей.

Доход спикера Людмилы Бабушкиной уже несколько лет стабильно держится на уровне около 6 млн рублей. В 2020 году он составил 6 млн 765 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

Архивы «Нового Дня». Поиск философского камня за государственный счет. / Выдвижение кандидатов в заксо закончено: итоги. / «Первый день казался веселым приключением, потом стало не смешно», – уральцы, прилетевшие из Турции, рассказали о пожарах (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»