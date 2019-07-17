Семь депутатов заксобрания Свердловской области попали в список злостных должников

Депутаты заксобрания по Свердловской области до сих пор не обнародовали свои декларации по итогам 2018 года. Сколько они заработали, пока неизвестно – но в базе судебных приставов числятся десять человек. И у некоторых из них весьма внушительные долги.

В безусловные лидеры выбился единоросс Олег Корчагин, заместитель председателя комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Ему посвящено 15 записей на сайте ФССП. Начнем с Московской области. Савеловский районный суд выдавал постановление о взыскании с него исполнительского сбора на 13,6 млн рублей (эта же сумма есть в требованиях свердловских приставов), Истринский РОСП арестовал счета. Арест наложил также Солнечногорский районный отдел судебных приставов, и они же взыскивают 6,6 млн рублей.

В требованиях свердловских приставов – взыскание более 2 миллионов рублей по требованию Тверского районного суда, 103 тысячи по земельному налогу, долг в 78 тысяч, 54 тысячи по транспортному налогу, страховые взносы и два штрафа в ГИБДД. В картотеке арбитражного суда дела о банкротстве Корчагина нет.

Кстати, согласно последней опубликованной декларации о доходах (за 2017 год) он ничего не заработал, правда, владеет 12 земельными участками и небольшим кусочком в жилом доме, из 38 кв. метров его доля – 0,00794. Его жена заработала 147 тысяч.

Илья Гаффнер, депутат-банкрот, успел обзавестись новыми долгами – счет выставили сочинские приставы, где у свердловского депутата есть бизнес. Он задолжал почти 165 тысяч рублей за газ, тепло и электроэнергию. По одному исполнительному производству (в Свердловской области) был наложен арест – это произошло в январе, тогда счета Гаффнера и его родителей были арестованы из-за долга в 160 млн рублей. Еще по двум исполнительным листам производство закрыто в связи с банкротством.

Геннадий Ушаков, первый депутат-банкрот, имеет неоплаченную госпошлину около 330 рублей и штраф ГИБДД в 1000 рублей.

В базе приставов числится также Александр Ивачев – долг зафиксирован в Свердловской области, ФИО совпадают с данными депутата-коммуниста, но дата рождения не указана. На него были наложены «иные взыскания имущественного характера не в бюджеты РФ», исполнительный лист вернули взыскателю по ст. 46 ч. 1 п. 4 об исполнительном производстве – такая формулировка используется, когда приставы разослали запросы об имуществе должника в банки и регистрирующие органы, но ничего не нашли.

По такой же статье приостановлено производство в отношении Олега Исакова – этот депутат-единоросс, зампредседателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике, задолжал по имущественным налогам.

Анатолий Марчевский также заинтересовал приставов, исполнительное производство было возбуждено еще в 2016 году. Долг имеется у еще одного представителя «Единой России» Елены Чечуновой.

Добавим, первые лица правительства Свердловской области – губернатор, его замы, министры – к моменту выхода публикации в черный список ФССП не попали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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