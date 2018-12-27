Высокинский вошел в попечительский совет фонда «Золотое сечение»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включил главу Екатеринбурга Александра Высокинского в состав попечительского совета фонда поддержки талантливых детей «Золотое сечение». Одновременно из списка попечителей вычеркнут бывший сити-менеджер уральской столицы Александр Якоб. Распоряжение областного правительства опубликовано на портале правовой информации.

Напомним, в Свердловской области планируется построить центр «Золотое сечение». Проект обойдется региональной казне в 2,3 миллиарда рублей. Как ранее сообщал замминистра строительства Игорь Дубровин, сумма распределится по годам следующим образом: 2019 год – 100 миллионов рублей, разработка проектной документации и заход на площадку, 2020 год – начало строительства, 800 миллионов рублей, 2021 год – 1,4 миллиарда рублей, окончание строительства.

Ранее образовательный проект «засветился» в скандале с уральской чиновницей Ольгой Глацких, которая прославилась фразой «государство не просило вас рожать». У правоохранителей возникли вопросы к организации обучающих смен для детей в бизнес-отеле «Панорама», однако затем пресс-релиз о доследственной проверке с сайта СКР исчез. Вчера Ольга Глацких уволилась с поста директора молодежного департамента по собственному желанию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.12.18

«ДБ». Директор ЦПКиО отреагировал на публикации про скульптуру пельменя. / Провайдер «Планета» дарит клиентам на праздники 100 самых популярных телеканалов цифрового ТВ. / Житель Нижней Туры встретит Новый год в колонии из-за долгов шестилетнему сыну. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»