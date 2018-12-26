«Буду и дальше приносить пользу молодежи»: Глацких написала заявление об уходе по собственному желанию

Свердловская чиновница Ольга Глацких написала заявление об уходе из правительства региона по собственному желанию. Документ и комментарий бывшей начальницы департамента молодежной политики региона опубликовал блогер Сергей Колясников (Zergulio).

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня. Горжусь, что работала под его руководством и очень благодарна ему за то, что он не «сдал» меня, а преподал урок государственной мудрости и простой человеческой порядочности», ‒ говорится в комментарии Глацких.

По ее словам, после ухода с госслужбы она намерена «и дальше приносить пользу нашей молодежи». «Но уже сама, эти проекты и планы пока дело будущего. Я говорила, что не брошу и не предам ребят ‒ так и будет, ‒ цитирует Глацких блогер. ‒ Я знаю, как становятся олимпийскими чемпионами и уверена, что смогу помочь стать лидерами тем, кто понимает, что там где в спорте или любой другой деятельности приближается предел человеческих возможностей, рассчитывать можно только на себя, свои силы и свои способности. Подчеркиваю, что эта моя позиция никоим образом не касается вопросов социальных гарантий для наших граждан».

В конце Глацких утверждает, что ее опыт будет востребован «уже без участия государства».

Добавим, что в департаменте информационной политики Свердловской области не смогли подтвердить или опровергнуть сообщение об отставке Ольги Глацких. При этом документ, опубликованный Колясниковым, завизирован вице-губернатором Павлом Крековым.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.18

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