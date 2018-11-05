Ольга Глацких, руководитель департамента молодежной политики: «Государство вам ничего не должно. Оно не просило вас рожать» (ВИДЕО)

Очередным скандальным заявлением отметился очередной свердловский чиновник. Руководитель департамента молодежной политики регионального правительства Ольга Глацких заявила, что государство не должно материально поддерживать молодежь, потому что никого «не просило рожать».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеозаписаь встречи г-жи Глацких с жителями города Кировграда попала в социальные сети. На ней чиновница заявляет буквально следующее: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Новости Кировграда. Ольга Глацких, полная версия

На высказывание Глацких оперативно отреагировал (тоже в соцсетях) губернатор Евгений Куйвашев, который обещал запросить полную запись выступления, чтобы «спокойно разобраться и сделать выводы».

«С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять. Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имело ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока как губернатор хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», – говорится в официальном инстаграме губернатора.

Напомним, ранее под патронажем Ольги Глацких в Свердловской области заработали кибердружины, которые искали в соцсетях террористов. Хотя их методика была, мягко говоря, странной. «Есть некие ребята, которые действительно смотрят абсолютно в нерегламентированной и нормативно незакрепленной форме странички в соцсетях и сайты. Понимая, что такое экстремизм ‒ с ними эта работа была проведена с точки зрения нормативно-правового законодательства. Что такое экстремизм, что такое экстремистские действия, какие-то там террористические, может быть, предпосылки. Ребята их находят ‒ какие-то картинки, посты или еще что-то. Вот человеку показалось, он смотрит на это как обычный пользователь, у него это вызывает негодование или ложится в голове, что это может быть экстремистской направленности. Собирается эта информация и передается к нам в департамент. После этого в рамках информационного оповещения ‒ никаких заявлений мы не имеем права писать ‒ мы уведомляем правоохранительные органы, что есть такие-то сайты», ‒ рассказала агентству Ольга Глацких.

Ольга Глацких о кибердружинах

Екатеринбург, Кировград, служба информации

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