В ближайшую трехлетку Екатеринбург ждет демографический кризис

В ближайшие три года население Екатеринбурга уверенно перешагнет за отметку 1,5 миллиона жителей, однако рождаемость будет постепенно снижаться, а смертность расти. Сальдо миграции предполагается сохранить на уровне 11 тысяч человек. Эти данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития города на 2019-2021 годы, который был составлен аналитиками мэрии. Документ будет завтра рассмотрен на заседании городской думы.

Естественный прирост населения Екатеринбурга, чем так гордятся власти города, снизится с 3 до 1 тысячи человек. Согласно аналитической справке, с 2018 года увеличится младенческая и материнская смертность. Прогноз по заболеваемости населения тоже неутешительный: возрастет количество ВИЧ-инфицированных (с 1470 до 1490 случаев на 100 тысяч человек) и показатели онкологии (с 2570 до 2580 случаев на 100 тысяч человек). При этом число врачей в муниципальных больницах останется прежним, хотя ненамного увеличится число сотрудников среднего медицинского персонала.

Средняя продолжительность жизни горожанина по текущей оценке составляет 74,5 лет. Через три года показатель должен вырасти до 76 лет. Кроме того, население Екатеринбурга будет повторять общие демографические тенденции России: количество жителей среднего трудоспособного возраста будет снижаться (с 883 до 874 тысяч человек), число пенсионеров вырастет до 369 тысяч человек, работающей молодежи тоже станет больше – с 272 до 297,9 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.11.18

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