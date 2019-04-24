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Среда, 24 апреля 2019, 11:27 мск

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Глацких получила награду за ДИВС, в котором проработала меньше месяца

Бывшая чиновница Ольга Глацких получила награду за работу во Дворце игровых видов спорта. Она трудится на посту заместителя директора спортобъекта меньше месяца. «Сегодня, мне посчастливилось стать частью важного события в жизни ДИВСа. Мы стали лауреатами премии «SportsFacilities» как лучшее «Спортивное сооружение. Итоги года 2018 в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». Это был потрясающий момент, и я очень рада быть частью такой команды», – написала она в своем фейсбуке (орфография и пунктуация авторские).

Фото со страницы Ольги Глацких в фейсбуке

Часть пользователей соцсети поздравляют спортсменку, другие прямо пишут, что ее заслуг в этом нет.

Напомним, Глацких прославилась на всю страну в ноябре прошлого года, когда видеозапись ее встречи с юными жителями города Кировграда попала в соцсети. На ней чиновница заявила буквально следующее: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать». Высказывание вызвало широкий резонанс, Глацких была отстранена от должности, а ее департамент присоединен к министерству образования. В конце декабря она заявила об уходе из правительства, объяснив, что «считает недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление».

Замдиректора ДИВСа Глацких стала в начале апреля. Источники полагают, что ее готовят на смену руководителю дворца Геннадию Севастьянову, который руководит ДИВСом со дня его открытия, в следующем году исполнится 65 лет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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