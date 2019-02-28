Слух дня: Ольга Глацких сменит экс-депутата на посту директора крупнейшего спортивного объекта

Бывшей начальнице департамента молодежной политики Ольге Глацких готовят не просто теплое, а очень теплое место. Как сообщают источники РИА «Новый День», спортсменка может в достаточно близкой перспективе возглавить ГАУ СО «Дворец игровых видов спорта».

Пусть сначала ей какое-то время придется походить в заместителях, это ненадолго, убежден собеседник агентства. Бывшему депутату областной думы (1998-2002 гг.) Геннадию Севастьянову, который руководит ДИВСом со дня его открытия, в следующем году исполнится 65 лет. По данным источника, свердловские власти продлевают ему служебный контракт только на 1 год, так что уже очень скоро гендиректор у ДИВСа может смениться.

Между тем ДИВС – одно из крупнейших и чуть ли не единственное прибыльное государственное автономное учреждение спортивной направленности в регионе. Только с 2016 по 2017 год прибыль за оказание платных услуг возросла, согласно официальным отчетам, в два раза. Так что, иронизируют источники, кому-то государство, может быть, «ничего и не должно», а за судьбу бывшей чиновницы можно не беспокоиться.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.02.19

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