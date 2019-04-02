Скандально известная экс-чиновница Ольга Глацких вышла на новую работу

Бывший директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких вышла на новую работу. Теперь она работает в ДИВСе, о чем и написала сегодня на своих страницах в соцсетях. «Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно», – сообщила Глацких. По данным «Нового Дня», она назначена заместителем директора.

Напомним, о том, что Ольга Глацких перейдет в ДИВС на должность замдиректора, источники РИА «Новый День» говорили уже давно. Перспективы у нее хорошие: ее начальнику Геннадию Севастьянову, который руководит ДИВСом со дня его открытия, в следующем году исполнится 65 лет. Так что теоретически довольно скоро гендиректор у ДИВСа может смениться. Ольга Глацких прославилась на всю страну в ноябре прошлого года, когда видеозапись ее встречи с жителями города Кировграда попала в социальные сети. На ней чиновница заявляет буквально следующее: «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Реплика вызвала большой общественный резонанс, Глацких была отстранена от должности, а ее департамент присоединен к министерству образования. В конце декабря она заявила об уходе из правительства, объяснив, что «считает недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление».

Екатеринбург, служба информации

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