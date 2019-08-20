Чиновница в Иркутске обозвала пострадавших от паводка «быдлом» и «бичами»

В Сеть попала аудиозапись, в которой некая женщина рассказывает о встрече президента Владимира Путина и пострадавших от паводка в Тулуне. При этом она использует нецензурную лексику и очень нелестно отзывается в адрес подтопленцев. По данным «МК», голос на записи принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора Сергея Левченко и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич.

Предположительно, свое пренебрежительное отношение к жителям, пострадавшим от наводнения, чиновница высказала в ходе рабочего совещания: «Когда была встреча с Путиным, у меня давно такого не было, ощущения мерзости и гадости. Понимаете, я на них смотреть не могу. Начиная с того, что приехали передовики, два самолета, по сто человек каждый. Они у нас были, на следующий день они были в Магнитогорске – то есть и туда поехали царя ублажать».

«Люди, вся эта бичевня, пришли – вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном, и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования, – продолжает Алашкевич. – Они сидят в тепле, с теплым туалетом, с чистой постелью – то, чего у них не было в их хлеву. Они все там в ПВРЕ люди. И они: «Ну слава богу!». Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья».

Затем чиновница выражает свое недовольство тем, что губернатор заставляет еще ехать на место ЧП – в Тулун: «Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться...».

Кто именно опубликовал в Сети аудиозапись, неизвестно. Однако Алашкевич уже нашла и наказала подозреваемого. По крайне мере, так утверждает фотограф и видеооператор Александр Шудыкин. Он 11 лет работал в правительстве области, но когда эта запись оказалась в общем доступе, чиновница решила, что именно он слил ее в интернет, и уволила сотрудника. Более того, мужчина в тот же день потерял и подработку в региональной газете.

«Эта запись сделана не мной, но, очевидно, кем-то из сотрудников на планерке. Когда она обвинила в этом меня – при всем коллективе – я очень удивился, но, зная ее, не стал ничего говорить, она и так материт меня постоянно. У меня трое детей, внуки – и слышать такое от руководителя! – рассказал Шудыкин. – Я терпел-терпел, но когда понял, что они решили меня уволить в любом случае, то подошел к губернатору и все ему рассказал».

Сама Алашкевич не стало прямо отвечать на вопрос, ее ли это голос на записи. «Я еще раз говорю: любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», – сказала чиновница РЕН ТВ. По ее словам, губернатор поручил провести проверку, которая установит автора этого монолога.

Иркутск, Служба информации РИА «Новый День»

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