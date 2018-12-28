«Думаете, государство должно всех содержать?» Министр предложила малоимущим самарцам «развести огороды и сады»

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова посоветовала молодым матерям, которым не хватает пособия, обзавестись огородом, чтобы прокормить ребенка. Так чиновница отреагировала на возмущение местной жительницы по поводу мизерных пособий для матерей в ходе обсуждения демографической ситуации в регионе в своем твиттере.

Онлайн-дискуссия развернулась вокруг публикации «Нужно больше рожать: население Самарской области сократилось на 7400 человек» местного издания 63.ru.

Жительница Самары Юлия Коротаева возмутилась фразой «Нужно больше рожать» в заголовке, заявив, что пособие на ребенка составляет всего 50 рублей.

К обсуждению подключилась Антимонова, которая попыталась выяснить, о каком пособии идет речь. Пользователи Твиттера объяснили чиновнице, что ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет не хватает на его нормальное содержание, и остается единственный вариант – «вещи детям не покупать, кормить дешевой едой на пальмовом масле».

В ответ на это министр написала в твиттере: «Считаете, что государство должно всех содержать?». «А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!», – продолжила она.

Коротаева отметила также, что единовременной выплаты в 10 тысяч рублей хватает только на памперсы в течение трех месяцев, а упомянутый министром огород стоит 12 тысяч рублей. Антимонова на это возмутилась, заявив, что детей необходимо рожать не ради денег.

«Вы детей, как свое продолжение хотите иметь или для того, чтоб на них зарабатывать?! Что ж все свели к деньгам-то?!» – написала министр, заметив при этом, что «в богатых европейских странах детей рожают еще меньше, чем у нас», потому что «им теперь приходится держать широко открытыми свои двери для других народов». Таким образом, по мысли министра россиянкам нужно рожать детей и побольше, чтобы в нашей стране не было много мигрантов как в Европе.

Кроме того, чиновница заявила, что нужно создавать полную семью и тщательно выбирать мужа, чтобы не было проблем, в том числе финансовых: «Кстати, почему семью полную не создаете?! Очень плохо! Понимаю, чтоб в семье жить нужно поступиться своим ЭГО!? А это недопустимо! Есть вечные истины – материнство – это жертвенность! Мать ради ребенка жертвует свободой, привычками, образом жизни, увлечениями. Готовы?!»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал разобраться в ситуации, заявив при этом, что «чиновникам и людям» необходимо учиться культуре общения в социальных сетях.

«Мы в начале пути, по большому счету, такого открытого общения чиновников и людей. Наверное, этому заново нужно учиться, в том числе, конечно же, используя новые современные технологии», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, в начале ноября разразился скандал с руководителем департамента молодежной политики правительства Свердловской области Ольгой Глацких, заявившей на встрече со школьниками, что государство ничего не должно народу.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отказался увольнять чиновницу, однако 26 декабря она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Самара, служба информации РИА «Новый День»

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