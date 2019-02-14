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Четверг, 14 февраля 2019, 13:26 мск

Новости Общество

В Госдуме предложили штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Чиновников или депутатов следует штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, либо дисквалифицировать на срок до трех лет за оскорбление россиян. Такое предложение озвучили депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев. Парламентарии заявили о скором внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение Госдумы.

Депутаты рассказали журналистам, что, по их мнению, размер штрафа должен варьироваться от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, трехлетняя дисквалификация должна применяться за рецидивы. При этом новые нормы о штрафах не распространяются на обычных граждан. Под оскорблением авторы подразумевают публичное выражение явного неуважения к гражданам РФ со стороны должностного лица. А также – публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Сергей Казанков напомнил, что подобного рода высказывания из чиновников звучат все чаще, вызывая широкий общественный резонанс, и сходят им с рук. Парламентарий отметил, что в с случае личного оскорбления гражданин может защитить свои права в суде, но когда оскорбление обезличенно и направлено в адрес группы людей или общества в целом, привлечь виновника к ответственности практически невозможно. «Когда оскорбили всех избирателей разом, такой ответственности нет, поэтому мы предлагаем наказывать таких людей», – заявил депутат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.19

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