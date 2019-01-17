«Хватит сидеть на шее у народа – иди работай!»: Рунет обрушился на депутата Карелина за слова о россиянах-иждивенцах

Пользователи социальных сетей отозвались резкой критикой на спорное заявление депутата Госдумы от «Единой России», трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина о пенсионной реформе, одобренной Госдумой и утвержденной президентом РФ осенью прошлого года. Парламентарий назвал пенсионную реформу слишком мягкой. И призвал россиян перестать быть иждивенцами, а также помогать пожилым родственникам с маленькой пенсией, а не перекладывать эту заботу на государство.

Депутат признал сложность пенсионной реформы, но счел, что ее первоначальный вариант не нужно было корректировать в сторону смягчения.

«Все-таки мы зря смягчили первый вариант предложенных новаций. Нужно было чуть раньше начать объяснять людям, что именно изменится, – заявил Карелин в эфире радио «Комсомольская правда» – Новосибирск». – Сложная реформа, да. Но мое внутренне убеждение, что это необходимо было делать, причем чуть раньше».

Парламентарий-спортсмен также заявил, что «младшие должны помогать старшим». «Я говорю о своем здравствующем папе, которому 28 ноября исполнилось 82 года. Я должен папе помогать, а не перекладывать это на государство», – пояснил Карелин и призвал россиян «прекратить находиться в состоянии иждивенцев». Отметим, что согласно данным на сайте Госдумы, среднемесячная зарплата депутата нижней палаты российского парламента в 2018 году составила 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога, после уплаты налога – 347,4 тыс. рублей.

Депутат полагает, что критика пенсионной реформы населением несправедлива: «Статистика, особенно у русских, никогда не является предметом обсуждения. Мы обсуждаем, как сосед сказал. Не смотрим, что уровень жизни вырос и многое изменилось».

Интернет-пользователи с возмущением восприняли слова Карелина, обрушив шквал критических высказываний.

«Карелин, конечно, человек славный, но посадить бы их (депутатов), на то, на что они посадили народ и понаблюдать за тем, как они заботятся о себе и родных… Моя мать пропахала все свою жизнь (у нее не было жизни), чтобы ее труд оценили в 8.000 рублей», – написал в Твиттере пользователь adaman_isa. «Занятно, когда иждивенцы народа, отбирают у него заработанную пенсию и заявляют, что он сидит на шее у государства. Вы там ничего не спутали?» – вопрошает пользователь pani_walewska. «Когда же простые люди поймут, что это не мнения отдельных карелиных и гладских – это голос власти?» – спрашивает alex_capman.

«В данный момент, если разобраться, депутат Карелин находится на иждивении у чужих людей. Карелин, хватит сидеть на шее – иди работай», – заметил prostoigo. «Если бы Карелин работал на заводе или в шахте или на севере, то мыслил бы совершенно по-другому. Получать депутатом по 500.000 в месяц можно и помогать папе. Очень далек от реальной жизни населения», – пишет martadiofox. «А сам Карелин за свою жизнь хоть один болт выточил или колосок вырастил?», – спрашивает kutok_victor. «Карелин, займись делом! Если нет ума и образования, шагай на металлургический завод! не сиди на шее у народа!», – призывает jkina1910. «Карелин не знает, что старикам приходится помогать детям? А женщины не рожают, потому что молодые семьи детей не могут содержать. Был уважаемым спортсменом, стал неуважаемым депутатом», – пишет Vlazar2.

«В общем, опять государство ничего не должно», – резюмируют комментаторы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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