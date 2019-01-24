По пути Глацких: Рунет возмутился словами депутата о ненужности денег родившим после 30 женщинам

В Новгородской области за рождение первенца региональную выплату в размере 100 тысяч рублей получат лишь женщины моложе 30 лет. Такое решение приняли депутаты областной думы, одобрив губернаторский законопроект о региональном материнском капитале. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий либо получить их, когда ребенку исполнится 1,5 года.

Губернатор Андрей Никитин, представляя законопроект, пожаловался на трудности с согласованием новой социальной выплаты в Москве: «Вы знаете позицию федерального Минфина, который говорит – никаких новых льгот. Было тяжело обсуждать это с ними». И попытался убедить депутатов в том, что для Новгородской области «это может быть хорошим стартом для людей, учитывая нашу демографическую ситуацию и ситуацию с доходами граждан», сообщает издание novgorod.ru.

Однако народные избранники с удивлением восприняли введение ограничения возраста женщины для получения материнской выплаты. Депутат-справедливоросс Александр Кашицын отметил, что возрастной ценз недоработан. «Давайте помогать всем, в равных условиях», – призвал он.

В ответ зампредседателя облдумы, член президиума генерального совета партии «Единая Россия» Ольга Борисова заявила, что ограничения связаны с возможностями областной казны. Спикер регионального парламента Елена Писарева со своей стороны указала, что возрастные рамки (от 24 до 29 лет) для получения родительницами социальной выплаты установил президент РФ Владимир Путин в нацпроекте «Демография», и власти региона руководствовались этой нормой. Писарева при этом неосторожно добавила, что депутаты «четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны». По ее мнению, женщине «нужен малыш, которого она будет любить».

Законопроект в итоге был одобрен большинством голосов.

По подсчетам местных журналистов, в 2019 году первого ребенка в регионе могут родить более 2100 женщин, 33% из них старше 29 лет. Согласно данным Росстата, численность населения Новгородской области за 2018 год сократилось на 6 тыс. человек: в регионе в 2017 году проживало 609 тысяч человек, в прошлом году – 603 тысяч жителей.

Интернет-пользователи набросились на Писареву, ее коллег и региональные власти с жесткой критикой, обвиняя их в дискриминации женщин по возрастному признаку, и называют решение чиновников «тупым и жестоким». «Если бюджет ограничен, можно было бы сумму пересмотреть. Чем 30-летние и старше провинились, что их решили обделить?», – возмущается Astra. «Тоже считаю полной и откровенной дискриминацией. Если уж размахнулись на «помощь», платите всем. Сократите до 50000 руб, но всем! Столкнуть людей лбами...А что, если родила в 30? Ей и её малышу уже деньги не нужны? Бог подаст?! Тупое и жестокое решение», – написала Марина Никандрова. «Бред какой то, вы пожалуйста или всем деньги давайте или никому», – возмущается Nikolay. «Вот это перл! Если до 30-ти лет женщина не понимает, зачем ей малыш, которого она не будет любить, зачем ее поощрять к рождению? По этой логике как раз после 30-ти надо поддерживать сознательную и любящую мать», – написал IVERS.

Пользователь bmvv525 с сарказмом заметил, что Наталья Писарева с такой должностью и в силу своего возраста «должна понимать, что самое главное в ее жизни это работа, и деньги ей не нужны, поэтому стоит работать с хорошим энтузиазмом, без начисления заработной платы»,

Другие комментаторы усомнились в возможности улучшить жилищные условия на 100 тысяч рублей. «Вы серьезно? а что можно улучшить на 100 т.р.? Купить пол кладовки? Сарай в поле?», – пишет uzipof. «Мне тоже интересно, как можно улучшить жилищные условия на 100 тысяч», – пишет Engineer_V.

Нашлись и те, кто поддержал решение властей, но их единицы. «Может все-таки не плохо, что хоть кому-то помогут, что-то не припомню, чтобы предыдущий губернатор на такие дела деньги выделял при таких-то долгах областного бюджета», – написал РАТМИР.

Стоит отметить, что в последнее время представители властных структур нередко делают неосторожные резонансные заявления, которые вызывают волну критики со стороны россиян. В начале ноября разразился скандал с руководителем департамента молодежной политики правительства Свердловской области Ольгой Глацких, заявившей на встрече со школьниками, что государство ничего не должно народу. «На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отказался увольнять чиновницу, однако 26 декабря она написала заявление об уходе по собственному желанию.

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

Великий Новгород. Другие новости 24.01.19

Реаниматологи надеются, что спасенная туристка выживет. / Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется не раньше и не позже. / Губернатор Моор не сдержал слово, теперь тюменцы будут платить за мусор в два раза больше. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»