«Зов физиологии»: россиянки могут рожать без поддержки властей, заявил калужский губернатор

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе инвестиционного форума в Сочи заявил, что в рамках демографической политики власти должны стимулировать рождаемость третьего ребенка в семье. По мнению главы региона, первого ребенка российские женщины рожают в любых условиях, без помощи властей, поскольку к этому их «зовет физиология».

«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий», – считает Артамонов (цитата по RNS). «В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка – это физиология так ее к этому зовет», – продолжил губернатор.

Артамонов при этом назвал единственным способом «в нынешних условиях подтянуть демографию» стимулирование рождение третьего ребенка: «Та женщина, которая родила одного ребенка, будет стремиться перешагнуть через второго, то есть родить второго, а потом родить третьего». В итоге «мы этот провал ликвидируем, который у нас образовался в военные годы и в 90-е», – заключил губернатор.

Артамонов также заявил о невозможности обеспечить выполнение поручения президента РФ Владимира Путина о предоставлении многодетным семьям пригодных для проживания земельных участков. «Участки мы предоставляем, а инфраструктуры там нет, и денег у муниципалитетов нет и никогда не будет на то, чтобы эту инфраструктуру создать», – отметил он, указав, что властям нужно решать вопрос обеспечения инфраструктурой земельные участки, которые выдают многодетным семьям.

Ранее спикер Новгородской облдумы Елена Писарева в ходе обсуждения вопроса о региональной выплате в размере 100 тысяч рублей за рождение первенца заявила, что депутаты «четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны». По ее мнению, женщине «нужен малыш, которого она будет любить». В итоге было принято решение, что региональный материнский капитал получат лишь женщины моложе 30 лет.

Интернет-пользователи набросились на Писареву, ее коллег и региональные власти с жесткой критикой, обвиняя их в дискриминации женщин по возрастному признаку, и называют решение чиновников «тупым и жестоким».

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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