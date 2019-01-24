Глава новгородской облдумы оправдалась за слова о ненадобности денег для 30-летних мам

Оскандалившаяся спикер Новгородской думы Елена Писарева после своего высказывания о том, что женщинам, родившим после 30 лет, деньги не нужны, оправдалась за свое неосторожное заявление, вызвавшее шквал критики в Рунете.

Теперь депутат заявила, что денежные средства нужны всем женщинам – и до 30, и после 40 лет. Она попыталась оправдаться тем, что журналисты ее неправильно поняли и вырвали спорную фразу из контекста. «Деньги нужны всем, тут даже вопросов никаких нет, – приводит слова Писаревой издание Nation News. – Здесь просто по закону, он разработан именно для стимулирования рождения на нашей новгородской земле».

Председатель облдумы пояснила, что у региональных властей в приоритете поддержка женщин, рожающих первенца до 30 лет, у которых «до сих пор нет никаких жилищных условий», и поэтому они откладывают рождение ребенка. «Обычно до этого возраста у них нет ничего и им в первую очередь надо помогать», – заявила Писарева в комментарии радиостанции «Говорит Москва», отметив, что у женщин после 30 уже есть какое-то жилье.

Накануне депутаты новгородской областной думы приняли закон о выплате регионального материнского капитала в размере 100 тыс. рублей женщинам моложе 30 лет при рождении первенца. В ходе дискуссии Писарева заявила, что женщинам за 30 деньги становятся менее значимыми, чем ребенок. «Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», – сказала она. В Рунете обрушились на региональные власти из-за принятого закона, обвинив депутатов и чиновников в дискриминации женщин старше 29 лет.

Великий Новгород, служба информации РИА «Новый День»

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