«Берите слуховой аппарат!»: глава Белгорода нахамил пенсионеру на просьбу говорить громче

В Белгороде врио мэра Юрий Галдун грубо ответил пенсионеру на просьбу говорить громче. Инцидент произошел накануне во время сессии городского совета. Видео с мероприятия размещено в Telegram-канале «Белгород №1».

Во время обсуждения проекта новых правил благоустройства горожанам один из присутствующих попросил градоначальника громче говорить в микрофон. «Юрий, не слышно вас», – сказал пенсионер и получил от чиновника хамский ответ. «Я не виноват, что не слышно меня! Слуховой аппарат надо брать!» – отреагировал Галдун. Одна из женщин спросила, не стыдно ли врио мэра такое говорить. Чиновник попытался оправдаться, заявив, что «громко говорит».

В правительства Белгородской области уже заявили, что не одобряют «подобные действия руководителей». Об этом, в частности, заявил глава пресс-службы правительства Дмитрий Ткачев в комментарии РИА «Новости». Чиновник добавил, что Галдун уже извинился перед пенсионером.

Стоит отметить, что исполняющим обязанности мэра Галдун был назначен лишь неделю назад после того, как предыдущий глава города Константин Полежаев перешел на должность руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области.

Несколькими днями ранее с неосторожным заявлением выступила глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова и вызвала критику в свой адрес со стороны россиян. Отвечая на вопрос журналиста местного портала Amic.ru о том, как быть начинающим учителям, получающим 9 тысяч рублей, чиновница обвинила молодых педагогов в завышенных требованиях и призвала их к адекватности. «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes», – заявила Четошникова. После такого высказывания в соцсетях ее поставили в один ряд с другими представителями власти, которые рекомендовали населению «перестать быть иждивенцами», «кушать макарошки», «держаться без денег» и не думать, что государство всем должно.

Напомним, в декабре прошлого года глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал чиновников, которые делают некорректные заявления, касающиеся россиян, «включать мозги».

Белгород, служба информации РИА «Новый День»

Белгород. Другие новости 30.01.19

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