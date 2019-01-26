«Слишком много хотите»: чиновница возмутилась желанием молодых учителей получать больше 9 тысяч рублей

Очередная российская чиновница выступила с весьма неоднозначным заявлением и вызвала критику в свой адрес со стороны россиян. В соцсетях ее уже поставили в один ряд с другими представителями власти, которые рекомендовали населению «перестать быть иждивенцами», «кушать макарошки», «держаться без денег» и не думать, что государство всем должно.

На этот раз «отличилась» глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова. Отвечая на вопрос журналиста местного портала Amic.ru о том, как быть начинающим учителям, получающим 9 тысяч рублей, чиновница обвинила молодых педагогов в завышенных требованиях и призвала их к адекватности.

«Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes», – заявила Четошникова в интервью, подчеркнув, что «адекватность должна быть во всем». Она добавила, что задача власти – «работать с молодежью в этом вопросе».

Чиновницу также спросили о том, что она думает о молодежи, уезжающей из региона в поисках высокой зарплаты. Она и тут не преминула ответить, что у молодых жителей региона «должна быть адекватность во всем», которую «нужно воспитывать с детства». «Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку – это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью. Нужно, чтобы молодежь понимала, что не бывает все и сразу», – объяснила Четошникова свою позицию.

Местные жители возмутились заявлением чиновницы и сравнили ее со скандальной свердловской чиновницей Ольгой Глацких, заявившей, что государство ничего не должно народу. «Меня покоробило сравнение желания человека получать нормальную зарплату с желанием иметь Mercedes. Дикость какая-то», – написал один из интернет-пользователей. «Почему не озвучила свою зарплату? И почему молодой учитель ничего из себя не представляет?.. Она вообще понимает, что говорит? Или это очередная Глацких?», – негодует комментатор. «Ну все понятно.. молодые специалисты ничего из себя не представляет и не имеют права на достойное существование», – пишет другой пользователь. «Когда молодой учитель получает 9 тыщ и голодает, то это плохо, потому что это ведет к бунту», – предупреждает еще один комментатор.

Позже алтайская чиновница оправдалась за свое резонансное заявление, отметив в комментарии РИА «Новости», что ее спорное высказывание вызвано желанием помочь молодым: «Хочется, чтобы молодежь жила лучше, имела всё для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». «И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», – заявила Четошникова.

Барнаул, служба информации РИА «Новый День»

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