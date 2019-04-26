Новый чиновничий скандал: советник орловского губернатора послал общественников к Папе Римскому и назвал их слабоумными

Очередной российский чиновник отличился скандальным высказыванием в адрес рядовых граждан. Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев назвал местных общественных активистов слабоумными и посоветовал им писать письма Папе Римскому. Оскорбительное заявление прозвучало после того, как общественники из движения «Граждане Орла» направили обращение мэру Москвы Сергею Собянину с призывом изменить целевое назначение 350 млн рублей, выделенных столичными властями региону на благоустройство в 2019 году.

По мнению активистов, этим средствам можно найти лучшее применение, чем потратить на точечную перепланировку скверов и установку «типовых фонтанов». Общественники полагают, что деньги следует вложить в реставрацию объектов культурного наследия.

В обращении указывается, что в Орле «на протяжении последних 10 лет планомерно идет умышленное уничтожение историко-архитектурного наследия». Активисты обращают внимание на то, что город теряет свой облик из-за бездействия региональных чиновников. «Вместо сохранения и реставрации ценных архитектурных объектов спонсорская финансовая помощь из бюджета Москвы идет на установку типовых фонтанов, перепланировку скверов – точечную, не вписанную в общую концепцию развития городской среды, что не способствует заявленным целям развития внутреннего туризма», – подчеркивают общественники.

В обращении также отмечается, что «в общественном пространстве Орла модель освоения орловскими чиновниками денег, выделяемых Москвой, гражданами воспринимается крайне негативно, что отражается на ваших как руководителя столицы нашей страны имиджевых потерях и в целом на отношении к Москве». Активисты просят московского мэра повлиять на губернатора Орловской области Андрея Клычкова и обратить его внимание на то, что «архитектурные преобразования необходимо проводить только в согласии с гражданами, жителями города, общественными объединениями и местным экспертным сообществом». Кроме того, общественники попросили Собянина принять представителей движения и экспертов «с целью установления контактов и открытым обменом мнениями для гармоничного развития наших городов и страны в целом».

Накануне еще одно обращение в адрес мэра Москвы направил депутат Орловского горсовета Евгений Косогов. Он попросил градоначальника перенаправить выделенные деньги на решение проблем обманутых дольщиками.

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, комментируя обращение активистов, назвал их слабоумными и обвинил в популизме. «Здесь я вижу два момента: слабоумие тех, кто подготовил это обращение, а также обычный популизм», – приводит слова чиновника издание «Орловские новости».

Он отметил, что «по этим скверам, вокруг фонтанов» гуляют «сотни людей… сотни детей». «А какие-то три общественника считают, что их мнение – выше, чем мнение тысяч жителей Орла и Орловской области. Безусловно, это слабоумие», – повторил он оскорбительные слова в адрес активистов. Советник главы региона заявил, что «за ремонт данных скверов и фонтанов голосовали тысячи жителей Орла», их мнение «губернатор слышит и будет их поддерживать». «А нравится это данным общественникам или нет, сугубо их личное дело. Хотят – могут писать письма хоть Папе Римскому», – отрезал чиновник.

Стоит отметить, с осени 2018 года чиновники сразу из нескольких регионов России сделали неосторожные резонансные заявления в адрес простых граждан, которые вызвали волну критики со стороны россиян.

Так, в начале ноября разразился скандал с руководителем департамента молодежной политики правительства Свердловской области Ольгой Глацких, заявившей на встрече со школьниками, что государство ничего не должно народу. «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», ‒ сказала она. Другие представители власти рекомендовали населению «перестать быть иждивенцами», «кушать макарошки», «держаться без денег» и «быть скромнее в запросах по зарплате». Один из последних скандалов разразился в марте этого года: депутат-миллионер от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской облдумы назвал пенсионеров «тунеядцами и алкашами». По его словам, люди, которые «нормально работали и получали нормальную зарплату», сейчас получают большую пенсию. Выплату в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши», указал он. Скандальное заявление депутата растиражировали СМИ и соцсети. В итоге Набиева исключили из «Единой России» и лишили мандата.

Орел, служба информации РИА «Новый День»

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