Лишен мандата депутат, назвавший пенсионеров «алкашами и тунеядцами»

Волгоградская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров «тунеядцами и алкашами».

Парламентарии рассмотрели личное заявление Наибиева о сложении депутатских полномочий с 14 марта 2019 года и поддержали соответствующее постановление регионального парламента, сообщает пресс-служба облдумы.

На прошлой неделе депутата, оскорбившего пенсионеров, исключили из «Единой России».

Как сообщал РИА «Новый День», депутат-миллионер от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской облдумы на одном из заседаний областной думы заявил, что люди, которые «нормально работали и получали нормальную зарплату», сейчас получают большую пенсию. Выплату в 8 тысяч рублей получают только «тунеядцы и алкаши», указал он.

Скандальное заявление депутата растиражировали СМИ и соцсети. Общественность была возмущена данной оценкой. После этого в волгоградском отделении ЕР поспешили извиниться за слова однопартийца.

Волгоград, служба информации РИА «Новый день»

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